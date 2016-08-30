在家 Spa 吧！下水池般的泳池變身療癒三溫暖

你羨慕韓國女生以及電視上的韓國明星門那吹彈可破的皮膚嗎?聽說他們無暇肌膚的秘密武器並非只有保養品，而是每週一次的汗蒸幕時間。三溫暖可以促進新陳代謝以及血液循環，皮膚自然也會跟著好起來。
今天的點子簿要帶你參觀一個原本像是忍者龜居住的地下道，在經過設計師改造後，成為讓人感到平靜的三溫暖空間。如果你也正打算改造家中沒有用處的房間，做為家庭三溫暖使用的話，也許這本點子簿能帶給你一些實用的靈感。
這個地方曾經是一個游泳池，由於久未使用，因此一入內就可以嗅到潮濕的氣息，而牆上的剝落物也讓人擔心這個建築物的穩固性。屋主期盼這個地方能搖身成為充滿高貴氣質，並且讓人能徹底平靜放鬆的三溫暖，嗯，這應該會是頗大的工程，讓我們看下去吧!
你可以看到設計師的第一要務就是加強這個地方的穩固性，在結構上先做一先補強的工作，這樣一來屋主才能在改造後的空間中更安心第享受三溫暖時光。
改造後的空間是不是散發著奢華感，讓人完全聯想不到這是廢棄的地下室呢? 散發高級感的磁磚地板以及牆壁讓人宛若身處高級飯店中的三溫暖，這樣的變身真的過於完美!
核桃樹的暗色調讓人可以感到安心平靜，木頭的味道也讓在烤箱的時間更為愉悅。紅色的光線除了有加溫作用，還能製造不一樣的氣氛。烤箱設置的窗戶，也讓人可以一邊欣賞戶外的綠意。
除了牆壁上的紅色間接照明外，地板也裝上了黃色的間接照明，創造出頗有戲劇感的畫面以及氛圍。從窗戶往外看，室外的佛像也提供了東方的風味。
從這個角度往外看，木頭的地板與白色磁磚地板劃分出不同的區域，並且讓人感到十分清爽舒服。設計師所安排的照明也讓這個空間明亮卻又溫暖。
白淨的浴室，是不是讓你也會想要在這裡好好地沐浴身心，然後從零開始繼續奮鬥呢?
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