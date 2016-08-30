在家 Spa 吧！下水池般的泳池變身療癒三溫暖

這個地方曾經是一個游泳池，由於久未使用，因此一入內就可以嗅到潮濕的氣息，而牆上的剝落物也讓人擔心這個建築物的穩固性。屋主期盼這個地方能搖身成為充滿高貴氣質，並且讓人能徹底平靜放鬆的三溫暖，嗯，這應該會是頗大的工程，讓我們看下去吧!