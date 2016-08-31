叛逆舊式公寓：現代畢卡索的藝術小窩

對於設計師來說，要把房子整修裝潢得新穎美觀其實不是最難的，最挑戰他們功力的其實是以不着痕跡的方式，讓房子看起來極具個人特色，卻又不會毫無章法。

今天的點子簿就要帶你到一間舊式公寓，欣賞如何能保留舊公寓斑駁的牆面，讓它成為一種充滿年代感卻又有時尚藝術感的元素。這間公寓也是喜歡擺設各種不同類型的家具與家飾品，深愛極繁風格的你在裝潢時務必要列入參考的模範。

現在就讓我們踏入這間藝術小窩吧！