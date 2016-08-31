叛逆舊式公寓：現代畢卡索的藝術小窩

對於設計師來說，要把房子整修裝潢得新穎美觀其實不是最難的，最挑戰他們功力的其實是以不着痕跡的方式，讓房子看起來極具個人特色，卻又不會毫無章法。
今天的點子簿就要帶你到一間舊式公寓，欣賞如何能保留舊公寓斑駁的牆面，讓它成為一種充滿年代感卻又有時尚藝術感的元素。這間公寓也是喜歡擺設各種不同類型的家具與家飾品，深愛極繁風格的你在裝潢時務必要列入參考的模範。
現在就讓我們踏入這間藝術小窩吧！
你對這個房間的第一印象是什麼呢？是不是覺得有好多元素一同映入你的眼簾，雖然有點應接不暇，但是卻不會覺得眼花撩亂或是感到窒息呢？這就是設計師的功力！而最引人注意的無非是圓球狀的圖樣地毯，那懷舊普普風感的風格立刻提升了房間的氣氛。
在這個角落，隨意放置復古金色相框，搭配上普普感得座椅以及燈具，還有牆面上不同風格的畫作，一切居然都如此的和諧。仔細一看地毯下的地板，沒有經過太多修飾，與斑駁的牆面一樣，都是強調屋主的隨性感的要素。
從圓形鏡面中的反射，我們可以看到更多房間的擺設細節。電視櫃上的層架上擺放了不同樣式的花瓶，與身後的畫作搭配的天衣無縫。電視旁較為復古感的桌燈，與略為奢華的天花板貝殻吊燈形成有趣的對比。從鏡面更可以偷窺到另外一間房間漆上了大膽的綠色，與客廳空間作了簡單地區隔。
從走道這個角度望去，透明的座椅，深藍色的燈具、圓燈泡的大燈具、鏡面壁飾、數種不同的畫作以及鮮艷的地毯們讓這個空間非常豐富，但卻不雜亂。
讓屋主休息的臥室空間相較之下就簡單許多，但是風格鮮明的大畫作以及迷彩的寢具還是展現了屋主騷包的個性。不過簡潔的白色壁面以及床頭櫃與燈具，還是讓這間臥室有讓人喘息的空間。
如果你喜歡這樣極繁風格的家，也許你可以看看：城市別墅：復古魅力讓你慵懶放個假