集合住宅的春天：老閣樓變身

在馬德里最傳統的街區，集合住宅是第 17、18、19 世紀時期最流行的建築，也是許多西班牙經典文學小說中出現的場景。這種建築的特點就是每間房的外面都有可以俯瞰中庭的走廊，說起來，這概念還真像是我們台灣的三合院，只是多了幾層樓。這種傳統的住宅通常使用木頭，因此時至今日也也需要大量的修復。

今天我們的點子簿就是要介紹位在這種集合住宅中的一間黑暗舊閣樓，在專業達人的搶救下，改造成為優雅而明亮的公寓。