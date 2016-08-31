集合住宅的春天：老閣樓變身

在馬德里最傳統的街區，集合住宅是第 17、18、19 世紀時期最流行的建築，也是許多西班牙經典文學小說中出現的場景。這種建築的特點就是每間房的外面都有可以俯瞰中庭的走廊，說起來，這概念還真像是我們台灣的三合院，只是多了幾層樓。這種傳統的住宅通常使用木頭，因此時至今日也也需要大量的修復。
今天我們的點子簿就是要介紹位在這種集合住宅中的一間黑暗舊閣樓，在專業達人的搶救下，改造成為優雅而明亮的公寓。
位在頂樓的閣樓在改造前實在是昏黃不已，異物很有可能
從天而降。讓 12 坪的空間感覺更為狹窄的設計更是不討喜，這間房子真的不太適合人居住。那麼設計師如何改造了這樣棘手的空間呢? 讓我們往下看:
由於室內的空間只有 12 坪，因此設計師非常果斷地決定將原有的隔間打掉，也造就了現在眼前看到的開闊景象。不過你也能看到，改造後的公寓還是有小閣樓的空間，因此即使這層沒有分隔，還是可以創造出不同的生活空間，樓上的區域也能作為更有私密性的用途。
餐廳以及廚房共存在同一個開放的空間裡，潔白的廚房與壁面感覺化為一體，在視覺上讓人感覺空間更為遼闊。工業風的吊燈與現代的座椅讓人忘記建築物本身悠久的歷史，但是復古的時鐘也提醒著歷史的印記。
雖然沒有牆面上的窗戶，但是沒關係，光線可以從天而降，讓室內充滿明亮桿。大面積的鏡面更能夠反射陽光，還能讓空間在視覺上感覺更大。設計師保留了建築原有的木頭柱，還把它改造成可以掛衣帽的另類衣架，這樣的設計是不是一舉兩得，讓人十分激賞呢？
剛才你應該已經稍微撇見這個像是簍空的樓梯了吧？這個樓梯非常輕穎，以白底襯托之下更為顯眼，金屬的材質也讓人不用擔心它的堅固程度，是這個改造案件的驚喜之作！
看更多改造專案：老屋翻修: 白色主調，設計師家具環繞的優雅住宅