沉穩的氣味:匠心獨到的現代木屋

每個小男孩總會幻想著在棵大樹上擁有自己的樹屋，削著把木劍在山林間行俠仗義，而秉持著這樣童趣的想像，長大後總會對木頭多了幾許親近感。木質調的氣息能給人一股沈穩內斂的禪意，木造屋的氣息總是能輕易地跟自然融為一體。本次點子簿要分享就是設計者 Carlos Zwick Architekten 這充斥著原始野性卻也擁有濃厚的現代風情的木屋。