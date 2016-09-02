沉穩的氣味:匠心獨到的現代木屋

每個小男孩總會幻想著在棵大樹上擁有自己的樹屋，削著把木劍在山林間行俠仗義，而秉持著這樣童趣的想像，長大後總會對木頭多了幾許親近感。木質調的氣息能給人一股沈穩內斂的禪意，木造屋的氣息總是能輕易地跟自然融為一體。本次點子簿要分享就是設計者 Carlos Zwick Architekten 這充斥著原始野性卻也擁有濃厚的現代風情的木屋。
利用木頭與混凝土的搭配，讓房屋的外觀在原始林相中一點也不顯得突兀，延伸出來的陽台，就像是大自然的舞台般，毫不做作。
為了不讓木屋顯得單調，在房屋結構利用了很多層次來增強建築的立體感與現代感，讓木屋更增添了一股禪意。
如果住家有著這麼一個空間可以堆著在林野間撿拾的木材，很容易就能夠讓居住環境飄散著淡淡木頭的氣味。使用這種建材的目的當然不只是為了氣味，但這原始的木香是很容易讓人著迷的。
在建築最上方的空間，利用大片的落地玻璃強化室內的採光，更讓室內的視野自然的融入山野林間，想當然爾，這也是讓室內散發著充足自然光的大功臣。
當使用落地玻璃讓室外景色成為室內的擺設，必須重視的自然就是環繞在外的景色了，是山是林是溪是湖及都會有不同的風情。
在房屋的另一側有個天然的原始湖泊，更是讓這棟建築顯現出現代感十足的清幽雅緻，木屋似乎就該是傍水而生的。
如果你喜歡這種親近自然的房屋，那也許你也會喜歡:山腰上的小木屋：與自然共生的絕景住宅