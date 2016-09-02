你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

沉穩的氣味:匠心獨到的現代木屋

Yungshun Lee Yungshun Lee
Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

每個小男孩總會幻想著在棵大樹上擁有自己的樹屋，削著把木劍在山林間行俠仗義，而秉持著這樣童趣的想像，長大後總會對木頭多了幾許親近感。木質調的氣息能給人一股沈穩內斂的禪意，木造屋的氣息總是能輕易地跟自然融為一體。本次點子簿要分享就是設計者 Carlos Zwick Architekten 這充斥著原始野性卻也擁有濃厚的現代風情的木屋。

貼近自然的保護色

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

利用木頭與混凝土的搭配，讓房屋的外觀在原始林相中一點也不顯得突兀，延伸出來的陽台，就像是大自然的舞台般，毫不做作。

層次的現代感

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

為了不讓木屋顯得單調，在房屋結構利用了很多層次來增強建築的立體感與現代感，讓木屋更增添了一股禪意。

堆材區

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

如果住家有著這麼一個空間可以堆著在林野間撿拾的木材，很容易就能夠讓居住環境飄散著淡淡木頭的氣味。使用這種建材的目的當然不只是為了氣味，但這原始的木香是很容易讓人著迷的。

玻璃木屋

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten 庭院
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

在建築最上方的空間，利用大片的落地玻璃強化室內的採光，更讓室內的視野自然的融入山野林間，想當然爾，這也是讓室內散發著充足自然光的大功臣。

群林擁抱

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

當使用落地玻璃讓室外景色成為室內的擺設，必須重視的自然就是環繞在外的景色了，是山是林是溪是湖及都會有不同的風情。

湖岸小屋

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten 庭院
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

在房屋的另一側有個天然的原始湖泊，更是讓這棟建築顯現出現代感十足的清幽雅緻，木屋似乎就該是傍水而生的。

如果你喜歡這種親近自然的房屋，那也許你也會喜歡:山腰上的小木屋：與自然共生的絕景住宅

貼出不一樣的廚房:7 種廚房的創意拼貼
你有看過更貼近自然的屋舍嗎？跟我們分享一下吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了