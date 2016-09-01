9 個擁有創意牆面的兒童房

孩子們的臥室牆壁是片探索神奇異想世界的完美天地！只要一些簡單的油漆，一些貼紙或一些固定的配件，就可以把很普通的牆壁變成一個魔幻世界！小朋友不僅可以在臥室裡睡覺休息，也可以在這裡學習獨自遊戲，做做白日夢，甚至發揮想像創造力！當然，身為家長，你也可以加入孩子們的探索之旅。 homify 收集了一些很有創意的例子，現在就讓我們一起來觀摩！