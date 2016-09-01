9 個擁有創意牆面的兒童房

孩子們的臥室牆壁是片探索神奇異想世界的完美天地！只要一些簡單的油漆，一些貼紙或一些固定的配件，就可以把很普通的牆壁變成一個魔幻世界！小朋友不僅可以在臥室裡睡覺休息，也可以在這裡學習獨自遊戲，做做白日夢，甚至發揮想像創造力！當然，身為家長，你也可以加入孩子們的探索之旅。 homify 收集了一些很有創意的例子，現在就讓我們一起來觀摩！
在臥室裡裝上一面攀岩牆，就像給了孩子們一個健身房，幫助他們消耗掉多餘的精力，為人爸媽的，也可以趁機享有一些自己的清靜時光！如果你無法自己手做攀岩牆，那我們建議你可以向 homify 的專家們諮詢。
在牆壁上貼上一張世界地圖，可以把孩子的臥室變成一個讓他不斷學習的地方。小孩們大多充滿好奇心，這樣一張大型地圖正可啟發他對世界的想像力！
小孩子通常喜歡多彩多姿的顏色，包括彩色鉛筆。這個可愛的貼花圖案就讓視覺充滿了愉悅的感受，一定讓孩子們愛煞了！
家裡有個小小藝術家，卻又不想花大錢裝上超大白板，此時，不妨以大型的白色畫布來取代，當孩子畫滿了或弄髒了，還可以方便更換。
如果你熱愛 DIY ，可以親手來打造像這樣大膽的牆壁裝飾。在牆面上添加凸出的板飾，不僅創造出神奇的氛圍，還可以嵌入照明設備為房間增加亮點。
大多數父母並不想把孩子教成刻板人格，但可以肯定的是，有些孩子就是特別鐘愛精緻的花朵。選擇像這種大面積的花卉壁紙，簡直就像置身夢幻花園！
孩子們愛在牆壁上塗鴉，讓家長很傷腦筋。何不乾脆設置一片從地板到天花板的超大黑板，讓他們有機會好好發揮創意，說不定還可以培養出一名小畫家喔！
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