再見老穀場! 優雅迎接木質的現代住宅

一間高齡一百歲以上的老穀場，到底是該瀟灑地跟它說再見，還是再給它重生的機會呢?來自 Moeve Architekten 的建築師們相信奇蹟以及保留歷史印記的可貴，著手改造了這間擁有紅色磚牆的老穀場。
你可以從改造後的穀場外觀感受到歷史以及現代的元素，而當你踏入室內之後，你更會感受到一股淡雅的微風輕撫你臉。這間穀場將會讓你了解，建築與人生一樣，不管在任何階段都能重新開始。走吧!讓我們一起感受改造的魔力。
今天我們想來點不一樣的，先讓你瞧瞧穀場改造後的樣貌，然後你可以幻想它原有的面貌會是什麼樣子。
這間穀場在改造後並沒有讓人一眼就驚艷到大叫，但是如果你駐足在它的面前，端詳它的面貌，你將會被它保留穀場原有的質樸味道的設計所深深吸引。
建築師依然使用磚頭作為外牆的建材，但是拋棄了原有的紅色，選用較為現代的淺咖啡色，而仔細一看，大門的門框選用木材，似乎溫柔地邀請著訪客們入內。
在這樣寬敞的空間裡，保留其開放感，是最美好的設計。你可以發現客廳、琴房、廚房、餐廳都在這個空間裡，與彼此對話。
在這張圖片中，最吸引你目光的是什麼呢?我們深深地愛上了從天花板到地面的大書櫃，各種不同顏色封面的書籍放在書櫃裡，似乎像是拼貼作品一樣成為客廳的最佳裝飾品。黑色的皮質沙發與淺色的木頭地板形成對比，也為客廳的空間帶來成熟的個性。
這間臥室非常有穀場的簡樸味道，沒有過多的顏色以及家具，讓人把焦點放在天花板木頭橫柱以及落地窗的木框身上。在這樣中性色調的房間裡，似乎真的能好好地一覺到天明。
連接各個房間以及浴室的走道也依舊維持簡單的風格，沒有多餘的設計，我們可以在此體會到木頭的溫度。白色的牆面則能反射更多的自然光，即使走道面積很大，也不會過於陰暗。
看完了改造後的模樣，你是不是更加好奇穀場改造前的樣子呢?來吧!睜大眼睛看看改造前的穀場。
其實穀場原有的外觀狀態看起來不太糟，但主要是那跟不上時代的風格，以及過於強烈的畜牧感。老式的窗戶也需要重新設計。
見到改造前的穀場面貌，你是不是更加佩服建築師的功力呢?
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