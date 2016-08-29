再見老穀場! 優雅迎接木質的現代住宅

一間高齡一百歲以上的老穀場，到底是該瀟灑地跟它說再見，還是再給它重生的機會呢?來自 Moeve Architekten 的建築師們相信奇蹟以及保留歷史印記的可貴，著手改造了這間擁有紅色磚牆的老穀場。

你可以從改造後的穀場外觀感受到歷史以及現代的元素，而當你踏入室內之後，你更會感受到一股淡雅的微風輕撫你臉。這間穀場將會讓你了解，建築與人生一樣，不管在任何階段都能重新開始。走吧!讓我們一起感受改造的魔力。