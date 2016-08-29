5 間面目可憎的房屋改造記

如同人一樣，家的外觀很重要，不管你的內在如何，新認識的朋友或同事總是以第一印象來決定他們是否想要親近你是吧?今天的點子簿就要帶你看看 5 間原本其貌不揚，甚至是讓人心生畏懼的住宅外觀，在設計師的改造下，搖身成為路人都想一親芳澤的家。
首先我們要看的是 Casa Centenario 的外觀，這間住宅讓人感覺似乎危機四伏，甚至讓人有隨時就會倒塌的錯覺。綠色的油漆看起來很不吸引人，加上破舊的鐵窗，有點監獄風雲之感。這間住宅絕對需要建築師的魔術之手，重新做人!
在 Tres Design Estudio 的巧手改造下，鮮豔的黃色與整潔的白色爬上了這間住宅，從某些角度可以發現小面積的亮桃紅色，令人驚喜。可以停兩輛車的車庫使用了鐵架，但是像百葉窗一樣的設計一點也不會讓人覺得生硬，與黃色更是產生絕佳對比。
這間住宅的外觀並沒有什麼不好，甚至是還不錯，但是沒有特色的外觀，好像開車經過也不會多看它幾眼。如果可以成為讓人回頭多看幾眼的美人，誰會想選擇平凡無奇呢?
從晚上欣賞這間住宅改造後的樣貌，是不是非常吸引人呢?
現代的線條 打在白色牆面以及石面上的燈光，都讓這間住宅的奢華感大幅度上升! 如果能住在這樣的房子，一定會想要好好地跟親朋好友們炫耀一番。
在里昂迎接我們的是這黯淡的黃色住宅，那土黃色的石塊以及一點也無法讓人感到雀躍的黃色油漆搭配起來簡直是… 大災難!就算你是再怎麼有品味的人，住在這樣的房子裡應該也會覺得毫無風格吧!
改造後的建築非常極簡現代，簡潔俐落的外型除了美觀之外，也非常耐看。雖然花了一點費用翻新家裡，但是相信這個風格不管過了多久都還能不過時。
這個家的外型其實也不太差，看起來頗為堅固，狀態也還過得去。但是跟前面的住宅一樣，缺乏特色以及黯淡的氛圍實在讓人不太期待回家。
改造後的建築外觀好像活生生從雜誌封面走出來一樣。陽台以及入口處的溫暖照明是讓這個家看起來更好親近的關鍵設計，深色系的牆面與淺色的牆面也構成美好的畫面。
最後我們前往布宜諾斯艾利斯，看一場恐怖電影，喔不，是欣賞房屋翻新的魔法。你可以看到改造前的房子外觀真的不像是給人住的，但是在翻新之後，白淨的樣貌是不是讓人視覺感到十分舒服呢?較為現代的建築線條，也比改造前的老派味道好上許多。
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