5 間面目可憎的房屋改造記

如同人一樣，家的外觀很重要，不管你的內在如何，新認識的朋友或同事總是以第一印象來決定他們是否想要親近你是吧?今天的點子簿就要帶你看看 5 間原本其貌不揚，甚至是讓人心生畏懼的住宅外觀，在設計師的改造下，搖身成為路人都想一親芳澤的家。