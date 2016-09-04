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蝸居改造大挑戰：盡用狹小公寓空間

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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隨著城市裡房屋的需求愈來愈大，居住的空間就愈加受限，可是這卻不代表我們要犧牲家居生活的品質！近年來無論在國外或台灣，公寓均成為年青人的熱門選擇。當中的好處除了比較經濟的房租外，更重要的是我們能擁有自己的私人空間。可是問題卻來了——在狹小的房子裡，我們到底可以怎樣改造，讓蝸居變成理想中的居住空間呢？homify 找來三個成功的例子為你解答。

1. 意大利的十坪公寓

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
MIROarchitetti

MIROarchitetti
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MIROarchitetti

這一套位於意大利博洛尼亞的公寓只有十坪，三房設計。年輕的屋主倆以假牆把兩個主要的生活空間分隔開來，一邊是臥房，另外一邊則是廁廚和客廳。大地色系地磚和粉色系油漆的搭配營造出舒適又不失時髦的格調。

走廊

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti 現代風玄關、走廊與階梯
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
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從另外一角度我們看到開放式廚房和客廳。值得留意的是走廊被改造成書架和儲物架，盡用空間，狹小的公寓裡真的「分寸必爭」。這個由意大利建築公司 MIRO Architetti 設計的房子，有為你帶來啟發嗎？

2. 善用直立空間的八坪頂樓

Loft ZURITA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos 廚房
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

這個位於西班牙馬德里的改造個案比第一個更具挑戰性，因為它只有 8.5 坪，可是創意並不會因此受限。設計師利用另一個空間元素——高度——來打造理想家居。而其中最突出的非圖中的樓梯莫屬 – 以木地板舖設的樓梯把左邊的廚房和右邊的大門分隔，各成了獨立空間。而廚房不佔空間的設計也值得留意喔！

暗藏臥室

Loft ZURITA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos 廚房
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

儲物櫃往上移，顛覆了我們一般的認知之餘，也為地面帶來更多空間。儲物櫃之間的空間延伸進去就是獨立的臥室，裡面足以擺放一大張雙人床。顏色配搭 – 白色與原始木頭的顏色在這裡也扮演了重要的角色。

3. 相似卻又不相同

Loft DUQUE DE ALBA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos 餐廳
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

第三個個案看起來跟第二個非常相似是吧？因為它們都是出自於同一個室內設計師之手。房子的大小同樣為 8.5坪，顏色也是以自然色調為主。公寓樓高 2.75 米，設計師盡用了這個優勢把臥室和其他生活空間分隔開來。

隱藏式廚房

Loft DUQUE DE ALBA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos 廚房
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

這蝸居麻雀雖小卻五臟俱全，樓下客廳、滿有驚喜的隱藏式廚房、書房和浴室一應俱備；而樓上則為主人房、衣櫃和梳妝房。房子裡其實有非常多的收納空間，比如說樓梯間和走廊，但同時仍能保持房子乾淨俐落的感覺，實在是個大成功的改造！

你們最喜歡的又是哪一個設計呢？

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