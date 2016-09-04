蝸居改造大挑戰：盡用狹小公寓空間

隨著城市裡房屋的需求愈來愈大，居住的空間就愈加受限，可是這卻不代表我們要犧牲家居生活的品質！近年來無論在國外或台灣，公寓均成為年青人的熱門選擇。當中的好處除了比較經濟的房租外，更重要的是我們能擁有自己的私人空間。可是問題卻來了——在狹小的房子裡，我們到底可以怎樣改造，讓蝸居變成理想中的居住空間呢？homify 找來三個成功的例子為你解答。
這一套位於意大利博洛尼亞的公寓只有十坪，三房設計。年輕的屋主倆以假牆把兩個主要的生活空間分隔開來，一邊是臥房，另外一邊則是廁廚和客廳。大地色系地磚和粉色系油漆的搭配營造出舒適又不失時髦的格調。
從另外一角度我們看到開放式廚房和客廳。值得留意的是走廊被改造成書架和儲物架，盡用空間，狹小的公寓裡真的「分寸必爭」。這個由意大利建築公司 MIRO Architetti 設計的房子，有為你帶來啟發嗎？
這個位於西班牙馬德里的改造個案比第一個更具挑戰性，因為它只有 8.5 坪，可是創意並不會因此受限。設計師利用另一個空間元素——高度——來打造理想家居。而其中最突出的非圖中的樓梯莫屬 – 以木地板舖設的樓梯把左邊的廚房和右邊的大門分隔，各成了獨立空間。而廚房不佔空間的設計也值得留意喔！
儲物櫃往上移，顛覆了我們一般的認知之餘，也為地面帶來更多空間。儲物櫃之間的空間延伸進去就是獨立的臥室，裡面足以擺放一大張雙人床。顏色配搭 – 白色與原始木頭的顏色在這裡也扮演了重要的角色。
第三個個案看起來跟第二個非常相似是吧？因為它們都是出自於同一個室內設計師之手。房子的大小同樣為 8.5坪，顏色也是以自然色調為主。公寓樓高 2.75 米，設計師盡用了這個優勢把臥室和其他生活空間分隔開來。
這蝸居麻雀雖小卻五臟俱全，樓下客廳、滿有驚喜的隱藏式廚房、書房和浴室一應俱備；而樓上則為主人房、衣櫃和梳妝房。房子裡其實有非常多的收納空間，比如說樓梯間和走廊，但同時仍能保持房子乾淨俐落的感覺，實在是個大成功的改造！
你們最喜歡的又是哪一個設計呢？
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