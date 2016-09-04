蝸居改造大挑戰：盡用狹小公寓空間

這蝸居麻雀雖小卻五臟俱全，樓下客廳、滿有驚喜的隱藏式廚房、書房和浴室一應俱備；而樓上則為主人房、衣櫃和梳妝房。房子裡其實有非常多的收納空間，比如說樓梯間和走廊，但同時仍能保持房子乾淨俐落的感覺，實在是個大成功的改造！

你們最喜歡的又是哪一個設計呢？

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