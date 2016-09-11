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差很大！日本邋遢舊房子變身簡約時尚代表

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 客廳
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一提到日本的札幌，我們總會想起滑雪和每年一度的冰雕雪祭。其實除此之外，札幌市現代建築與室內設計也十分出色。這一次我們來到了札幌的一個邋遢老房子，見證它怎樣經過一色玲児 建築設計事務所專家們用心改造，搖身一變成為簡約時尚的建築模範生!

改造前: 客廳空間感不足

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一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS

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改造之前老房子的客廳間隔非常傳統和普通，雖然坪數不算太小也無帶出應有的空間感。花紋牆紙看起來毫不時尚，而且還間接影響了房子的採光，所以看起來有點邋遢骯髒的感覺。

改造前:客廳另一個角度

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那泛黃的吊燈、灰色地毯和左邊的廚房毫無新意，讓人難以想像房子可以變成時尚的代名詞。

改造後: 真的是同一個房子嗎？

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經過改造以後，客廳採光因為改用大片玻璃而明顯改善了，而且整體氣氛也變好！天然木紋的地板取代了老舊的灰色地毯，在電視機後的牆上也利用同樣的木板舖設，空間在視覺上頓時延伸了，整個設計也更統一。泛黃的吊燈當然被淘汰了，取而代之的是全白的立燈和燈泡吊燈，營造出現代舒適的感覺。

改造後: 客飯廳一覽

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這樣舒適且優雅的空間，有誰能抗拒的了呢？

改造後: 日落以後美感不減

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入夜後客廳裡還是縈繞著溫暖和諧的氣氛。

暖氣的位置嵌入牆壁節省空間，實在是個好主意。左邊半開放式的廚房並沒有完全跟客飯廳分隔，把牆的一部分弄開來，增加空間感之餘也可以使兩個空間更融和。

改造後: 餐廳

Renovation 104, 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 一色玲児 建築設計事務所 / ISSHIKI REIJI ARCHITECTS 餐廳
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落地大玻璃和玻璃窗讓房子變得光亮；而入牆式的設計節省了不少空間，牆上還可以放一些小擺設呢。

改造後: 廁所

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如客廳以及餐廳一樣，廁所主要的建材也是木質地板。牆上滿有設計感的雙層木板實屬驚喜之作，木板間加上燈泡照明，為這狹小的空間打造柔和的感覺。因為空間所限，設計師把薄薄的木架釘在牆上，作擺放生活用品之用。

要打造一個舒適的空間並不需要繁複的設計，簡約就是美！

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