差很大！日本邋遢舊房子變身簡約時尚代表

如客廳以及餐廳一樣，廁所主要的建材也是木質地板。牆上滿有設計感的雙層木板實屬驚喜之作，木板間加上燈泡照明，為這狹小的空間打造柔和的感覺。因為空間所限，設計師把薄薄的木架釘在牆上，作擺放生活用品之用。

要打造一個舒適的空間並不需要繁複的設計，簡約就是美！

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