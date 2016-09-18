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混搭之美: 拒絕單調的時尚美宅

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Wimbledon, LEIVARS LEIVARS 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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誰說為家居裝潢一定要使用一成不變的材質？走自然簡約風的房子很多，可是如果敢創新，將木板、Cath Kidston 花紋牆紙、石磚和真皮等等完全不同的素材混搭在一起，效果又會是怎樣呢？這一次帶大家來到倫敦南部的溫布頓區，欣賞比溫布頓網球錦標賽和新溫布頓劇院更令人讚嘆的絕美混搭房子！

整體外觀

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打從第一眼望去，相信這個房子已經在大家心裡留下印象。偌大的玻璃窗有助於整個房子的採光，對外是休憩用的戶外小庭院，天然木紋的地板與磚牆毫無違和感。

戶外庭院

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從另外一個角度看，地板的一塊被換上玻璃，讓人可以直視地下室之餘，也解決了地下室自然光不足的問題。

客廳

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走進屋內，屋主大膽採用不同顏色和圖案的家具，不但不會讓人覺得突兀，反而為乾淨俐落的氛圍添上一絲活潑的氣息。

浴室

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浴室裡採用了創新的設計：牆面使用了黑白兩色，材質不盡相同；而地板則用了與眾不同的拼貼圖案，實屬驚喜！

浴室

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另外一個浴室的風格完全不同，以傳統白色為主調。牆上用了白色磁磚，與灰黑色的地磚形成對比。值得一提的是，設計師在這裡示範了鏡子其中一個最大的用途——擴大空間感。如果家裡的浴室面積不大，不妨在牆上裝上大片的鏡子，效果會出乎意料的好。

臥室

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS 臥室
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接下來我們來到臥室，首先映入眼簾的當然是那面舖滿玫瑰牆紙的牆。房間的其他地方以淡色系為主，不會搶了花牆這主角的鋒頭。兩盞鮮紅色的燈為房間起了平衡與點睛的作用。

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書房

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來到這邊，多種不同的元素為你帶來甚麼感覺呢？牆壁的一邊用上石磚，另一邊則貼了漫畫牆紙。一塊厚木板成了書桌，拼上了真皮椅子，玩味甚濃！

酒窖

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這簡直是愛喝酒的人的小天堂！廚房旁邊是個小型酒窖，讓屋主可以整齊地收藏心頭好。

廚房一隅

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料理台上的瓶瓶罐罐是收納的好幫手，也十分美觀。

廚房

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廚房的裝潢雖然驚喜不大，但木板和黑白材質的和諧配搭也值得留意。中間料理台的部分設置了一個迷你吧枱，可以跟親朋好友一邊煮菜一邊喝個幾杯聊天，實在是人生一大樂事。

這個房子有為你帶來驚喜和啟發嗎？

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