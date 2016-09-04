改造的魔法:舊廢墟化身簡約幸福居所

室內設計與裝潢本身就是一種了不得的魔法，總是能讓看起來不起眼甚至讓人厭惡的居所，在改造過後，搖身一變成為了人人稱羨的美麗華宅。這次點子簿要讓你看看甚麼叫做點石成金的魔法，在專業達人 GUILLAUME JEAN ARCHITECT & DESIGNER 的設計下，就這樣讓這樣看起來像廢墟的地方化身成為簡約的幸福居所。