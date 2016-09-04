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改造的魔法:舊廢墟化身簡約幸福居所

Yungshun Lee Yungshun Lee
ANDAR MODELO 31 DE JANEIRO, Guillaume Jean Architect & Designer Guillaume Jean Architect & Designer
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室內設計與裝潢本身就是一種了不得的魔法，總是能讓看起來不起眼甚至讓人厭惡的居所，在改造過後，搖身一變成為了人人稱羨的美麗華宅。這次點子簿要讓你看看甚麼叫做點石成金的魔法，在專業達人 GUILLAUME JEAN ARCHITECT & DESIGNER 的設計下，就這樣讓這樣看起來像廢墟的地方化身成為簡約的幸福居所。

兩片窗的期待

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Guillaume Jean Architect &amp; Designer

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窗外的雲淡風輕似乎成為了這棟空間裡所能擁有的渴求，累積起來的塵埃是這屋子裡唯一的精彩。站在窗前期待彩虹嗎？不如想個辦法改造一下這晦暗無光的廢墟吧！

窗外的期待化身成為簡約的幸福

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Guillaume Jean Architect &amp; Designer

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改造過後的空間，讓人不用特地去期待窗外的風景，純白的色調給人一種簡單的幸福感；挑高的窗簾也似乎讓這兩片窗的美好更加深了。

昏暗的空白

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Guillaume Jean Architect & Designer
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這面牆上能夠畫上些甚麼?陰天？雨天？還是大太陽的南邊？試著在斑駁牆面上尋找著某些動人的故事，但能否不是灰色的?

點亮昏暗的那盞燈

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一盞燈的問候來自於潔白純淨的牆面，不再用特地找尋那灰色牆面上的故事，也不用屈就於那昏暗中的斑駁。幸福感在燈下被放大了。

出水口的混亂

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混雜的塵土、泥土，似乎讓心情都跟著渾沌起來，想改變流下的水裝載在水杯裡，就先把這樣的混沌破壞，再重新建造。

微笑的幸福

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早晨對著鏡子微笑，給自己一天中第一次的自信。改造後的洗手台，整齊明亮多了，再添加了木頭的溫度，簡約中帶了些許的幸福感，這就是改造的魔法。

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