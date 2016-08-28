焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (8 月 28 日)

不知道是不是因為天氣太過炙熱了，本週的你們似乎最激賞有別墅功能，可以逃離到大自然中的獨棟住宅。我們完全可以體會你們的心情，大自然裡的氣息，是我們最為渴望的空氣對吧? 而如果有間屬於自己的獨棟住宅，就能在房子裡面設計自己喜歡的特殊空間，例如桑拿，生活一定會格外美好。

如果你這週很忙碌，沒有時間一一看過我們的點子簿，那我們照例為你整理了本週最受歡迎的五本點子簿。現在就讓我們來揭開本週焦點排行榜的面紗吧。