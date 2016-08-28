焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (8 月 28 日)

不知道是不是因為天氣太過炙熱了，本週的你們似乎最激賞有別墅功能，可以逃離到大自然中的獨棟住宅。我們完全可以體會你們的心情，大自然裡的氣息，是我們最為渴望的空氣對吧? 而如果有間屬於自己的獨棟住宅，就能在房子裡面設計自己喜歡的特殊空間，例如桑拿，生活一定會格外美好。
如果你這週很忙碌，沒有時間一一看過我們的點子簿，那我們照例為你整理了本週最受歡迎的五本點子簿。現在就讓我們來揭開本週焦點排行榜的面紗吧。
沒錯，獨棟小木屋: 買地自建的最佳範例在本週真的是激起了一陣旋風，連我們都沒有預料到這間小木屋會如此受到你們的歡迎。也許是因為這簡潔的設計以及室內格局與裝潢，是有買地自建夢的你覺得頗容易達成的目標吧! 如果你也正在構思蓋一間屬於自己的小木屋，可別錯過了這個基本卻能走的長長久久設計喔!
光看這張圖，你應該完全想像不到這間獨棟住宅的外觀是現代風十足的混凝土構成的吧!
設計師結合了傳統和風的屋頂以及現代風格的小細節，讓這間住宅由裡到外都讓人驚喜連連。如果你還沒看過這間住宅的外型，現在還不遲: 獨棟住宅: 充滿木頭溫暖的混凝土建築
相較於本週第一名的小木屋樸實的內外，這間小木屋的內在十分淡雅高貴，散發絕佳的品味。最讓人吃驚的是，裡面居然還設有居家桑拿。當我們看到這個設計時忍不住尖叫了! 還沒看過嗎? 點此前往。
同樣是獨棟住宅，但這間房子不一樣的是那像是四隻腳般站立的支撐柱。鐵灰色的外觀讓人聯想到工業風格，但是殊不知一進到室內，裡面溫馨淡雅的氣氛與風格讓人舒服地不想出門。
想要體驗在家裡踩高蹺的感覺嗎?點這裡可以讓你過過癮。
在點子簿房屋改造: 44 坪狹長建築物變身優雅冷調的現代空間中，我們為你介紹了由空曠混凝土變成現代建築典範的超迷人狹長住宅的驚人過程。這間住宅的內部走偏冷的色調，因此除了十分現代外，也讓人感到穩重平靜。如果你覺得這會是你喜歡的風格的話，不如前往看看吧。