無物一身輕! 7 種你該立刻丟掉的家中小物

我們身旁總是有這種朋友，或其實我們就是這樣的人，家中堆滿了從來沒用上的物品，卻又捨不得，或是懶得丟掉。雖然古人總是要我們愛物惜物，但是當家裡堆積了過多的無用之物時，原本還算寬敞的空間會開始讓人感到窒息，而你也會發現花在找東西的時間也倍增!

今天的點子簿要提醒你家中哪些用品應該立刻消失在你的房內，你可以藉著這個機會好好地審視你的家裡，然後把用不上的東西都放進垃圾袋裡吧! 相信我們，處理掉這些 廢物 後，你的肩上一定會感覺輕鬆許多。