無物一身輕! 7 種你該立刻丟掉的家中小物

我們身旁總是有這種朋友，或其實我們就是這樣的人，家中堆滿了從來沒用上的物品，卻又捨不得，或是懶得丟掉。雖然古人總是要我們愛物惜物，但是當家裡堆積了過多的無用之物時，原本還算寬敞的空間會開始讓人感到窒息，而你也會發現花在找東西的時間也倍增!
今天的點子簿要提醒你家中哪些用品應該立刻消失在你的房內，你可以藉著這個機會好好地審視你的家裡，然後把用不上的東西都放進垃圾袋裡吧! 相信我們，處理掉這些
廢物後，你的肩上一定會感覺輕鬆許多。
你的食物櫃裡是不是堆滿了許多各式的罐頭呢? 時間其實常常在我們不注意時咻地一下就過了，在我們注意到之前，許多罐頭其實都已經過期了。千萬不要因為捨不得就不丟，趁走放手，丟掉這些占空間的罐頭們吧!
在你清楚許多空間，並且想要找設計師重新設計廚房時，記得跟設計師說你想要能更清楚看到收起來的食物們的收納設計喔。
你也一樣熱衷網購嗎?並且總是習慣收集那些寄來的盒子們?說實話，這些大小不一，並且上面有不同字樣的盒子真的很難把它們整理得有條有序或是看來美觀，因此不如把它們丟了，讓你的家裡看起來清淨一些吧!
對於喜愛收藏杯盤的你來說，它們應該就像是你的寶貝一樣吧!但是當這些杯盤已經破損有缺口時，不僅會降低你的生活質感，也有可能會讓人不小心受傷。忍痛丟了吧!
你的房間裡面有鞋櫃，而裡面放了超過五雙類似的鞋子嗎? 有些鞋子你總是想，有一天你一定會穿上，但實際上它們已經超過六個月都沒穿了嗎? 趕快把這些鞋子挑出來，送人或是捐贈都比讓它們在鞋櫃中沉睡好!
跟鞋子一樣，不穿的衣物也該趕快整理出來。
在此 homify 要傳授你一個小訣竅，你可以把所有的衣架掛勾反向放，穿過的衣物已正向放，一個月過後，把那些反向的衣服全部挑出來，送人或捐贈吧!
對於愛書如命的你，應該正怒喊著: 什麼? 居然要我把書丟掉?
不過說真的，其實你只需要留下你真的會再讀一次的書，其他你根本覺得食之無味的書籍，不如把它們捐出去還比較有實質上的意義。把不喜歡的書捐出去之後，你就可以按照字母排你的書，創造你的家中圖書館。
幾乎所有的女性的浴室裡一定有許多從外面拿到的試用品以及有的沒有的瓶瓶罐罐，這些東西看起來雖小，卻會讓你的抽屜雜亂無章，而在你發現時許多東西都已經過期或變質了。趕快看看你的抽屜，然後大掃除吧!
這本點子簿是不是讓你也想動起來大整理呢? 如果你在找更多讓家中變整齊的撇步，那你可以看看: 9 種收納衣服的獨特方法