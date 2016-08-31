小空間必讀! 10 種俐落時尚的拉門

你住在小套房裡，或是不大的公寓嗎? 那你應該有這樣的經驗，你把鞋櫃或是雜物放在門後方，但是開門的時候常常要側身才能出門。沒錯，對於小空間來說，傳統的門實在過於阻礙動線，門後的區域必須留白才能讓你能好好的走出門。固定在一個位置移動的拉門是最不佔空間的設計，因此今天我們要帶你看看 10 種簡單俐落，還不失時尚感的拉門設計。