小空間必讀! 10 種俐落時尚的拉門

你住在小套房裡，或是不大的公寓嗎? 那你應該有這樣的經驗，你把鞋櫃或是雜物放在門後方，但是開門的時候常常要側身才能出門。沒錯，對於小空間來說，傳統的門實在過於阻礙動線，門後的區域必須留白才能讓你能好好的走出門。固定在一個位置移動的拉門是最不佔空間的設計，因此今天我們要帶你看看 10 種簡單俐落，還不失時尚感的拉門設計。
比起厚實且無法變動的牆，這樣可以隨意拉動的牆，是不是有變通性許多呢? 你還可以依照你的喜好以及拉門身後的生活區域，跟設計師說你想要的顏色，是不是還省下油漆的工呢?
有看錯嗎?在這個區區 6.5 米的空間裡，還能容納一個小陽台?設計師利用拉門的設計，在房間內打造出一個美麗的室內陽台，只要拉開拉門，就能迎向不一樣的氣氛。
把你的衣櫥櫃設計成拉門，然後把表面改成鏡面，就能讓你節省空間，並且提升房間的質感。
透明的拉門能夠在區分生活區塊的同時，保持生活空間的開放感。這樣若隱若現的感覺，提供隱密性卻又不失與彼此的連結。
如果你不喜歡過於生硬的風格，那麼你也可以選用像圖中這種，帶來溫馨感的木頭拉門。
這張圖也是以拉門區隔家中的生活區塊，拉門可以藏在半面的牆後，拉上之後就能享有足夠的隱私。
這個拉門上居然是黑板! 這樣的設計讓你每天出門前都可以看看該關的家電是否都已關上，還可以留言給家人或是室友，然後安心出門。
這些窗簾式的拉門比起一般拉門來說更為夢幻，不一樣的材質也能讓訪客們大吃一驚。