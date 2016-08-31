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小空間必讀! 10 種俐落時尚的拉門

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 窗戶與門門
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你住在小套房裡，或是不大的公寓嗎? 那你應該有這樣的經驗，你把鞋櫃或是雜物放在門後方，但是開門的時候常常要側身才能出門。沒錯，對於小空間來說，傳統的門實在過於阻礙動線，門後的區域必須留白才能讓你能好好的走出門。固定在一個位置移動的拉門是最不佔空間的設計，因此今天我們要帶你看看 10 種簡單俐落，還不失時尚感的拉門設計。 

1. 可移動的牆

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London. Bravo London Ltd 牆面 玻璃 Green
Bravo London Ltd

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London.

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

比起厚實且無法變動的牆，這樣可以隨意拉動的牆，是不是有變通性許多呢? 你還可以依照你的喜好以及拉門身後的生活區域，跟設計師說你想要的顏色，是不是還省下油漆的工呢?

2. 美麗的室內陽台

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 臥室
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

有看錯嗎?在這個區區 6.5 米的空間裡，還能容納一個小陽台?設計師利用拉門的設計，在房間內打造出一個美麗的室內陽台，只要拉開拉門，就能迎向不一樣的氣氛。

3. 現代的衣服收納空間

Segmenta wardrobe - Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror Lamco Design LTD 臥室衣櫥與衣櫃
Lamco Design LTD

Segmenta wardrobe – Pictured here in natural / Silver mirror and frosted mirror

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

把你的衣櫥櫃設計成拉門，然後把表面改成鏡面，就能讓你節省空間，並且提升房間的質感。

4. 透明的拉門

MODO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL 家居用品房間隔間與屏風 玻璃 Brown
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

透明的拉門能夠在區分生活區塊的同時，保持生活空間的開放感。這樣若隱若現的感覺，提供隱密性卻又不失與彼此的連結。

5. 有質感的木頭

Oak wall elevation & sliding door Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry 衛浴洗手台 實木 Wood effect
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Oak wall elevation & sliding door

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

如果你不喜歡過於生硬的風格，那麼你也可以選用像圖中這種，帶來溫馨感的木頭拉門。

6. 高貴的玻璃拉門

homify 窗戶與門門
homify

homify
homify
homify

像這樣的以黑色鐵材框起的玻璃拉門讓你的空間看起來更為高貴，自然光也可以穿越玻璃，讓室內充滿明亮的光線。

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7. 開放式的設計

Wabenpaneel-Schiebetür WP30, ​KUHN GmbH ​KUHN GmbH 窗戶與門門
​KUHN GmbH

​KUHN GmbH
​KUHN GmbH
​KUHN GmbH

這張圖也是以拉門區隔家中的生活區塊，拉門可以藏在半面的牆後，拉上之後就能享有足夠的隱私。

8. 創意的拉門設計

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht 拉門
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

這個拉門上居然是黑板! 這樣的設計讓你每天出門前都可以看看該關的家電是否都已關上，還可以留言給家人或是室友，然後安心出門。

9. 用窗簾當拉門

Wabenpaneel-Schiebetür WP00, ​KUHN GmbH ​KUHN GmbH 窗戶與門門
​KUHN GmbH

​KUHN GmbH
​KUHN GmbH
​KUHN GmbH

這些窗簾式的拉門比起一般拉門來說更為夢幻，不一樣的材質也能讓訪客們大吃一驚。

10. 閃閃惹人愛

Pocket House homify 臥室
homify

Pocket House

homify
homify
homify

在這個房間裡，閃亮的鏡面拉門讓空間看起來更寬敞，也更有高貴時尚感。

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