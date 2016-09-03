洗澡可以更享受：來場日光入浴吧！

亞洲人的入浴習慣通常是在一天的尾聲，不過，當入浴不單純只是洗滌一身髒污，而是被視為一種至高的放鬆享受，你是否也幻想能在假日時擁有美好的日光陪伴，放一缸熱水，點上精油，來點音樂，感受一場忘記今夕是何年的美好入浴時光呢？
今天的點子簿就來介紹 5 間讓人稱羨、日光滿溢的浴室，跟著我們一起被潔淨身心吧！
白色是最能讓明亮度和空間感有加乘效果的魔法顏色，屢試不爽！這裡的太陽光從浴缸一側窗口進入，藉由白色的牆磚、地板和浴缸本身無限擴散。乾濕分離作用的玻璃門及長型鏡面也讓明亮度更能自由穿透，無所隔阻。木製的洗臉檯在這空間裡增加了些自然的元素，有讓人放下緊繃神經的效果。
這個有些巴厘島風的浴室一看就令人想飛到哪裡度個假！！陽光從大片窗進入反射在有著柔和顏色的牆壁和地板瓷磚上。窗外屏風式圍牆搭配熱帶植物，保有隱私性的同時也不覺壓迫感。浴缸與洗手台中間隔著玻璃門，既能區分乾濕空間又保有空間明亮感。
居住在都市也能打造擁有自然光的浴室空間！這間浴室以玻璃帷幕和住宅的中庭空間相連，浸浴在綠色植栽包圍的浴缸中，想必有種身處露天風呂的錯覺。而要能同時保有隱私又不至於有窒塞感，圍籬＋植物的組合利用果然是必要的！泡澡泡得有些暈了，還能起身在浴缸旁的長木凳上休息一下。
這是愛知縣的Egawa Architectual Studio建築師所設計的混凝土造摩登住宅。以療癒性為設計主題的浴室空間大概為這棟住宅增色許多。一大面玻璃窗為整個空間迎來自然光，另外一面則採用具透光性卻能充分遮蔽視線的玻璃磚。散發著濃濃檜木香的浴槽及天花板有溫暖的顏色質地，框著檜木浴槽的浴缸外圍雖然使用深色大理石，因有大量採光，不減浴室空間的明亮度。最棒的是，浴室內部還有間檜木桑拿室。
接下來這間坐擁絕佳先天環境的澡間位在能夠眺望相模灣的住宅。每天都能望著海平線泡澡，這樣子的奢侈絕非任何人都能享有！住宅位在稍微傾斜的坡面，不用擔心遭到左鄰右舍的窺視。與海的距離僅隔著落地窗，日光充足地不需要額外的室內照明，是間自然而然就讓人養成白天泡澡習慣的浴室空間啊！
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