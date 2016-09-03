洗澡可以更享受：來場日光入浴吧！

亞洲人的入浴習慣通常是在一天的尾聲，不過，當入浴不單純只是洗滌一身髒污，而是被視為一種至高的放鬆享受，你是否也幻想能在假日時擁有美好的日光陪伴，放一缸熱水，點上精油，來點音樂，感受一場忘記今夕是何年的美好入浴時光呢？

今天的點子簿就來介紹 5 間讓人稱羨、日光滿溢的浴室，跟著我們一起被潔淨身心吧！