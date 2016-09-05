10 種展開美好新生活必備的居家用品

如果你剛剛搬進了屬於你的第一個公寓，你大概會意識到需要買些“必需品”。你可能想到的都是大型家具，當然，有些配備是家中不可或缺的，但事實上讓你的生活更為舒適便利的，有可能是些小東西。

也許你現在正打算搬新家，並且已經列出一長串打算採購的清單。為了幫你打理好新家必備物品， homify 為你整理好一份清單，這上面的 10 件基本“必需品”，可以幫第一次自立門戶的你充分準備好新生活。現在就一起來看看！