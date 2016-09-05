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10 種展開美好新生活必備的居家用品

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如果你剛剛搬進了屬於你的第一個公寓，你大概會意識到需要買些“必需品”。你可能想到的都是大型家具，當然，有些配備是家中不可或缺的，但事實上讓你的生活更為舒適便利的，有可能是些小東西。

也許你現在正打算搬新家，並且已經列出一長串打算採購的清單。為了幫你打理好新家必備物品， homify 為你整理好一份清單，這上面的 10 件基本“必需品”，可以幫第一次自立門戶的你充分準備好新生活。現在就一起來看看！

​1. 舒服的座位

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Ekaterina Donde Design

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家，是每個人的避難所，當然需要一處能夠充分休息，舒服坐下來的地方。如果你的預算只夠購買一件家具，就把錢用來買個舒適的沙發或休閒椅吧！

​2. 一把手電筒

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Sylvain WILLENZ

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Sylvain WILLENZ
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並不是每個地方都常常停電，但是為了起居安全，住家還是一定要準備一把手電筒。它往往被大多數人忘記，但是一旦停電，你會立刻發現它真的是不可或缺！

​3. 浴簾

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一個有質感的浴簾，能把一間浴室改頭換面，帶給人舒適的氛圍。你可以先選購一組質樸的入門款，讓自己享受一下沐浴時的放鬆感覺。

​4. 床和床組

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Baltic Design Shop

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你需要一個地方睡覺，因此，床絕對是必要！不論你想要一張豪華大床，或只是一個簡單的沙發床，你一定需要一套舒適怡人的床組。選擇適合自己的顏色，讓它為你的住家散發出個性美。

​5. 一套廚房用具

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現在大多數的廚房用品店已經幫你打點好一切。只要到住家附近的主婦商店，就可以輕鬆購買到現成的成套廚房用品。

​6. 藝術裝飾

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有些人可能不認為藝術品是居家必備，但它確實可以為住宅添加風格和個性，讓你的家更像自己的家。倘若你不確定該選什麼來裝飾，不妨找一位專業室內設計師聊聊。

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​7. 洗衣籃

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住的地方一亂，很快就會讓你感到住得不舒服。為了確保住家整潔，你需要一個洗衣籃來放置所有的骯髒衣物，讓家保持得井井有條。

​8. 清潔用品

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在展開新生活之前，你的住所無疑需要一次徹底的裝潢，再搬進傢俱來填充室內空間。你需要先購買一些品質好的清潔用品，先做好清潔工作，才能迎進新生活。

​9. 用餐區

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一個餐廳可以具備多種功能，它既可以是吃飯的地方，同時也可以作為臨時的家庭辦公室，甚至拿來當作讀書學習的地方。

​10. 植物

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最後，別忘了給你的新居買些植物盆栽。植物既可淨化家裡的空氣，同時還可以為空間增加一些時尚感。選擇色彩鮮豔、外觀活潑熱鬧的種類，能夠為居家帶來畫龍點睛的效果。

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