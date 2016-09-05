湖畔住家: 坐擁壯觀美景的奢華生活

繁忙的都會人都很想逃開日常生活，躲到一處避世天堂享受一點私人時光。今天要介紹的這個湖濱住宅座落在風景優美的山坡上，俯瞰著 Coeur’ d Alene 湖，擁有美國愛達荷州最壯觀的景色，應該是每個人的夢想之家。 Uptic Studios 設計師團隊充分運用此地的環境條件和地形，將室內與室外空間巧妙地融合為一，同時採用最時尚的風格來裝潢每一處空間，賦予它們獨一無二的品味。完成後的住家猶如每個都市人夢想中的天堂，現在就一起來參觀！
這座令人驚豔的住家位於一個山坡上，襯著一片美麗的森林景緻，下臨絕美的湖。由於建築物位於陡峭的位置，基於安全考量，設計上採用類似碉堡的結構，將主體嵌入到山坡上，同時採用開放透明的設計，與周遭大自然景物完美融合為一體。
想像在晴朗的早晨，坐在這處陡峭的懸崖邊，啜飲著一杯香醇的咖啡，面對湖光山色，這樣的靜謐時分是多麼令人嚮往！
在房屋的上層，我們發現一處開放式的佈局，這裡有著相當寬敞的生活空間，內部的座位特別擺放成可以飽覽窗外景色的格局。在這處觀景區後方，就是一個餐廳和功能齊全的廚房，隨時可以一邊觀景一邊享受料理美食的時光。
屋主希望能擁有一處很美的住家，同時也強調他們希望這個家符合環保簡約的原則。因此在建造過程，建築師特別採購本地的建材，選用智慧型能源科技，同時也設置了集水區，目標就是要創造出符合生態要求的住家。這些經過周詳考量的裝置非常美觀實用。
仔細看看這間廚房，我們可以看到設計師運用了多樣性的材料，混搭出極具審美觀的顏色和紋理。檯面下方的櫥櫃表面採用當地木材為原料，與上方高光澤感的材質呈現出明顯對比。
浴室的設計十分大膽創新，空間裡最引人注目的，首推天花板上垂吊下來的工業風掛燈。溫暖柔和的光線與洗手檯的木質檯面，以及下方櫥櫃的深灰色調相當搭襯，呈現出和諧的視覺。
這處淋浴間的設計相當豪華，功能性也十分周全。它擁有雙噴嘴蓮蓬，精美的座式設計，以及精裝的牆壁和地板，提供淋浴時的極致體驗！
從觀景台上眺望美麗的湖泊全景，簡直稱得上是人生一大享受！簡單質樸的平台設計，特別適合在陽光普照的好天氣裡，坐在這裡放鬆休閒，享受寧靜的度假氛圍。
整體而言，這處住宅體現了具有遠見的設計、精湛的施工，以及細節的考量。不僅具有豪華的外觀，也提供居住者高品質的休閒生活，堪稱為湖畔別墅型住家的經典之作。
喜歡這種依山傍水的建築嗎? 那你可能也會想看: