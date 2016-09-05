湖畔住家: 坐擁壯觀美景的奢華生活

這座令人驚豔的住家位於一個山坡上，襯著一片美麗的森林景緻，下臨絕美的湖。由於建築物位於陡峭的位置，基於安全考量，設計上採用類似碉堡的結構，將主體嵌入到山坡上，同時採用開放透明的設計，與周遭大自然景物完美融合為一體。

想像在晴朗的早晨，坐在這處陡峭的懸崖邊，啜飲著一杯香醇的咖啡，面對湖光山色，這樣的靜謐時分是多麼令人嚮往！