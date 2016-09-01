現代典雅風：適合家庭的暖色系公寓

你喜歡住在城市中，卻又渴望擁有都市中所缺乏的溫馨感受嗎？
今天的點子簿要帶你來到一間位在城市中的公寓，室內設計師運用其柔暖的手觸以及心思，將溫度注入在這個充滿現代感的空間裡。優良的動線設計以及柔和的色調，非常適合有小孩的家庭居住。當你看到這間公寓的裝潢時，你應該能想像一家人在此互動的美好景象。
一起來感受這種溫暖吧！
一進到這間公寓裡，立刻就能感受到現代又典雅的風格。不管是優雅的黃光、木質的家具與地板，或是高雅的淺褐色油漆，都讓人感受到設計師的細膩以及營造出的溫馨氣息。
舒適的米色沙發絕對是客廳中最重要的家具。不論是家人在此聊天，或是訪客們與屋主閒話家常，這寬敞的沙發絕對能讓人徹底卸下心房，打開話匣子。大面積的窗戶讓自然光無限蔓延，而中性色調的窗簾也與家中的主打風格十分契合。
在照明的幫助下，白色系的廚房看起來一點也不會死氣沈沈，儲藏櫃下的白燈泡則能方便屋主料理食物。一應俱全的現代化廚房家電更是讓屋主能夠在此大展身手。
書房得窗簾以及木質地板依舊維繫著這個家的主打風格，然而牆上的馬賽克照片牆帶來了不一樣的氣氛。貼著牆面放的衝浪板也讓室內的氛圍活潑起來，至於黃色的座椅則點亮了整個書房的空間。
白色牆面與木頭地板所組成的兒童房是不是讓人倍感溫馨呢？只需要加上簡單的粉色小帳篷以及絨毛地毯，還有粉嫩色系的家飾品，這裡就是孩子可以安心入眠的甜蜜空間。
主臥室的淺褐色牆面以及高雅的床頭板讓人感受到屋主與設計師的絕佳品味。在中性的色調中，亮眼的抱枕以及長凳為房間帶來更鮮明的個性。
浴室是不是也讓你感受到，設計師以及屋主非常清楚他們所要的風格呢？上白下褐色的牆面讓浴室感覺高雅又有層次，現代的衛浴設備也能讓屋主盡情享受盥洗與沐浴的時光。
這間公寓的陽台只是簡單地擺上了木頭的座椅以及咖啡桌，再以一些植物盆栽點綴。一切保持簡單，反而讓人更能靜下心享受屋外的風光。
這樣讓人感到溫暖且平和的家，應該能讓一家人開心地在此長久地生活吧！
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