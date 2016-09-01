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不試不可！6 種打造室內花園的簡易方法

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Terrarium Installations, The Urban Botanist The Urban Botanist 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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室內植物不止美觀，為你的房間帶來自然的綠意，它們也能有淨化空氣中的毒素的功能。如果你沒有可以種植花花草草的大片花園或是陽台空間的話，你依舊可以費點心思，在室內打造小花園。

今天的點子簿就要傳授給你 6 種執行起來非常簡單，打造室內花園的方法。看完這些方法後，你應該沒辦法再拿空間的限制當藉口了！

1. 棕櫚樹

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje 庭院
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

如果你想要在室內種樹的話，那務必要選擇能夠在低光條件下生存的植物。看起來大氣，且�很有熱帶風情的棕櫚樹就是再好不過的選擇。若是你對於澆水頻率以及室內溫度有疑慮的話，記得詢問專業人士更多細節。

2. 玻璃盆栽

Terrarium Installations, The Urban Botanist The Urban Botanist 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
The Urban Botanist

Terrarium Installations

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容易打理、小巧的玻璃盆栽是最適合小套房或是辦公桌的植物了！你可以選擇大瓶口的玻璃容器，例如舊燈泡、魚缸、糖果罐等，然後放上細石當底，鋪上水苔，接著放上泥土。下一步就是把你的植物放進土中，然後鋪上青苔。完成後你可以再擺上你喜歡的裝飾品，這樣簡單的玻璃盆栽就完成了。

3. 將牆面種滿植物

Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens 庭院
LC Vertical Gardens

LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens

綠色的牆壁可以成為家中最天然的裝飾品，並且還可以去除空氣中的毒素，提升居住品質。

雖然這個構思很簡單，但要打造一個綠色的牆壁往往是頗為棘手的任務，如果你對於自己的 DIY 功力還不是很有信心的話，你可以與 homify 的專家們諮詢。

4. 把植物挂在墻面上

Hanging Vintage Garden Tap Planter ELLA JAMES 花園配件與裝飾品
ELLA JAMES

Hanging Vintage Garden Tap Planter

ELLA JAMES
ELLA JAMES
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如果說上述的綠色牆面有點太過了，那你可以選擇將植物垂掛在牆上。如果你不喜歡太過一般的方法，那你可以效法上圖，選擇水龍頭製成的盆栽，讓你的盆栽也能作為家中的裝飾品使用。

5. 廚房的香料

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design 廚房廚房器具
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

創造室內花園最簡單的方法莫過於你所需要的香草盆栽了。將你喜歡的香草放在廚房中，除了能讓廚房遍滿綠意外，還可以讓香草味飄散在空氣中。

6. 讓起居空間佈滿綠意

Солнечная поляна, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko 溫室
Olesya Parkhomenko

Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko

我們非常喜歡這個室內花園的概念！在樹的盆栽上放上一個木頭桌，就成為了獨一無二的樹桌。當客人來訪時，在此喝茶聊天，是不是頗有在老榕樹下下棋泡茶的感覺呢？

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