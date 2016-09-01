不試不可！6 種打造室內花園的簡易方法

室內植物不止美觀，為你的房間帶來自然的綠意，它們也能有淨化空氣中的毒素的功能。如果你沒有可以種植花花草草的大片花園或是陽台空間的話，你依舊可以費點心思，在室內打造小花園。
今天的點子簿就要傳授給你 6 種執行起來非常簡單，打造室內花園的方法。看完這些方法後，你應該沒辦法再拿空間的限制當藉口了！
如果你想要在室內種樹的話，那務必要選擇能夠在低光條件下生存的植物。看起來大氣，且�很有熱帶風情的棕櫚樹就是再好不過的選擇。若是你對於澆水頻率以及室內溫度有疑慮的話，記得詢問專業人士更多細節。
容易打理、小巧的玻璃盆栽是最適合小套房或是辦公桌的植物了！你可以選擇大瓶口的玻璃容器，例如舊燈泡、魚缸、糖果罐等，然後放上細石當底，鋪上水苔，接著放上泥土。下一步就是把你的植物放進土中，然後鋪上青苔。完成後你可以再擺上你喜歡的裝飾品，這樣簡單的玻璃盆栽就完成了。
綠色的牆壁可以成為家中最天然的裝飾品，並且還可以去除空氣中的毒素，提升居住品質。
雖然這個構思很簡單，但要打造一個綠色的牆壁往往是頗為棘手的任務，如果你對於自己的 DIY 功力還不是很有信心的話，你可以與 homify 的專家們諮詢。
如果說上述的綠色牆面有點太過了，那你可以選擇將植物垂掛在牆上。如果你不喜歡太過一般的方法，那你可以效法上圖，選擇水龍頭製成的盆栽，讓你的盆栽也能作為家中的裝飾品使用。
創造室內花園最簡單的方法莫過於你所需要的香草盆栽了。將你喜歡的香草放在廚房中，除了能讓廚房遍滿綠意外，還可以讓香草味飄散在空氣中。
我們非常喜歡這個室內花園的概念！在樹的盆栽上放上一個木頭桌，就成為了獨一無二的樹桌。當客人來訪時，在此喝茶聊天，是不是頗有在老榕樹下下棋泡茶的感覺呢？
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