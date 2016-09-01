不試不可！6 種打造室內花園的簡易方法

室內植物不止美觀，為你的房間帶來自然的綠意，它們也能有淨化空氣中的毒素的功能。如果你沒有可以種植花花草草的大片花園或是陽台空間的話，你依舊可以費點心思，在室內打造小花園。

今天的點子簿就要傳授給你 6 種執行起來非常簡單，打造室內花園的方法。看完這些方法後，你應該沒辦法再拿空間的限制當藉口了！