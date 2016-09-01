老工廠翻身：擁有磚牆與木頭樑柱的透天住宅

今天我們要帶你到位在法國阿讓特伊的一座廢棄老工廠，欣賞它的翻身過程。室內建築師慧眼獨具，一眼就望穿了這件老工廠的改造潛力，並且著手將之改造成飄散時尚工業精神的現代住宅。俐落別緻的裝潢、簡約的設計以及些許的田園風情存在於改造後的空間裡，淡淡的溫暖也散落在各個角落中。藝術品、風格獨具的照明以及色彩繽紛的質地也是改造後的美好元素。如果你很難想像這些素材結合起來會是什麼樣子，那趕快往下看吧！
由於工廠已經多年沒有使用，因此裡面堆滿了各式的雜物，醜陋的水泥牆壁以及隨意搭建的屋頂則需要大幅度的改造。
改造後的客廳既寬敞又明亮！鐵製的櫥櫃以及工業風的吊燈是延續其工廠背景的家具，木頭的地板以及米色的沙發椅則帶來溫暖的調性。屋頂的天窗以及牆面的方格窗都讓室內洋溢自然光，即使起居空間如此地大，每個角落依舊都能感受到陽光的溫度。
改造後的餐廳最顯眼的就是能夠望向美好綠意的落地窗，而若是你仔細一看，可以看到木頭樑柱的天花板，以及深灰色的磚牆與木頭地板相互呼應。現代風的各色椅子與壁燈，則讓人品嚐現代的時尚風味。
改造前的廚房使用上來說沒有太大的問題，但是過時的木頭櫥櫃以及土色的磁磚地板實在太讓人振奮不起來。比起結構上的修復，廚房急需的是拯救那不堪的風格。
整修後的廚房最吸引人的就是幾何形狀的磁磚，搭配上黑色系的廚房系統櫃。在一片黑當中，白色的洗手台更是顯眼，木頭的流理台則讓人感到溫暖。
想不到改造前的臥室比廚房還更過時陳舊！那老氣的地毯以及寢具讓人看了似乎就像坐上時光機一樣，老式的燈具也更是雪上加霜。
改造後的臥室漆上了明亮潔白的白色， 搭配上淺色系的木頭地板，再也不令人感到悲情或是歲月的痕跡。
改造前的陰暗樓梯讓人有點抗拒走上樓，而樓梯下方的空間也跟廚房與臥室一樣有同樣的毛病，也就是太過於陳舊跟不上時代。
改造後的樓梯保留了原有的樓梯復古的線條，但是因為牆面顏色的改變，顯得有精神許多！樓梯下也同樣漆成白色，地板的幾何圖樣也帶來現代的風情。
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