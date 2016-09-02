現代玻璃屋: 帶著木頭面具的隱密空間

今天的點子簿帶你到荷蘭，欣賞由 Kwint Architecture 的建築師們所打造的現代風玻璃屋。這個由裡到外都十分獨特且不尋常的建築散發著高雅與時尚的氣息，而我們非常喜歡其讓人感到愉悅且流暢的空間，還有使用的高質感素材以及裝潢。除此之外，這間坐落在美麗的鄉間的住宅也散發著濃濃的荷蘭設計風格。看到這裡你是否已經十分好奇這間住宅的樣貌呢?話不多說，趕快讓我們欣賞這絕美的設計吧!
這個家的屋頂像是穀倉的殼一樣，但是讓人驚訝的是，建築師把時尚現代感注入進這個建築中，是傳統與現代建築的完美結合。玻璃屋的設計讓室內能充滿著自然光，但是注重隱私的人也無須擔心，像是木頭面具一樣框住玻璃窗的設計讓外人無法清楚地窺探室內的動態。
進到這個家中，那高挑的天花板以及明亮的視覺感受讓人倍感舒適。使用大量淺色木材的廚房櫥櫃與壁櫃讓人感到來自自然的溫暖，也不會感到陳舊。簡單的混凝土地板與大量的木材相得益彰，是非常完美的設計。
貼著白色牆面的木頭書架非常簡單，沒有太特殊或太華麗的外表，但是使用的顏色與家中的主題搭配地天衣無縫，一點也不會顯得太突兀。
木材是這個家庭中不可或缺的角色，就連樓梯也不例外地使用了木頭。光想像赤腳踏在樓梯上的溫柔觸感，就叫人更加期待上樓的時光。
這間浴室的燈具以及衛浴設備十分現代新穎，使用混凝土的地板也讓空間更穩重，而設計師也將浴室設計了地板供暖的功能，因此在冬天時不用擔心赤腳踏在冷冰冰的地板上。
最後我們要看的是這間房子的後院，被牆壁環繞的後院非常有隱密性，一家人可以在此與朋友團聚，盡情地暢談，也不會擔心會被他人窺探隱私。
如果你喜歡這種屋頂的設計，也許你也能看看: 獨棟住宅: 充滿木頭溫暖的混凝土建築