現代玻璃屋: 帶著木頭面具的隱密空間

今天的點子簿帶你到荷蘭，欣賞由 Kwint Architecture 的建築師們所打造的現代風玻璃屋。這個由裡到外都十分獨特且不尋常的建築散發著高雅與時尚的氣息，而我們非常喜歡其讓人感到愉悅且流暢的空間，還有使用的高質感素材以及裝潢。除此之外，這間坐落在美麗的鄉間的住宅也散發著濃濃的荷蘭設計風格。看到這裡你是否已經十分好奇這間住宅的樣貌呢?話不多說，趕快讓我們欣賞這絕美的設計吧!