書蟲看過來！10 種獨特的壁面書櫃

你是巴不成家中就像是圖書館一樣，一日不看書就會渾身不自在的書蟲嗎？對於這樣的你來說，如果能把所有的愛書都好好地像展示品一樣陳列出來應該是再完美不過了！
今天的點子簿想為愛書成痴的你介紹 10 種風格以及造型獨特的壁面書櫃，這些與眾不同的書櫃想必能夠滿足不是一般書呆子的你的需求。書蟲們，往下看下去吧！
這個潔白並且整齊劃一的書櫃能讓你把所有的愛書都分門別類地擺好，顏色不一的書籍封面也能搖身一變變成家中最有文學氣息的裝飾品，這樣一石二鳥的設計是不是很棒呢？
如果你喜歡現代設計的風格的話，那這個書櫃會非常適合你。高聳至天花板，像是天花板一樣的外觀設計，除了可以擺放書籍之外，還可以展示許多得意的收藏品。
書櫃並不需要大才能吸引人的目光，像是圖中這種鮮豔加粉嫩色系的幾何書櫃，能夠更凸顯你的細膩以及與眾不同。
如果你夢想擁有歷史悠久的圖書館，那你可以利用暗色系的木頭打造一個高聳的書櫃，然後準備一個有滾輪的樓梯，就可以享受小說或是電影中出現的舊式圖書館。
這種書櫃執行上比較不容易，你可以與 homify 的專家們諮詢。
這樣的蜂窩式書櫃可以讓你依照自己的喜好堆疊你的書籍，而你堆疊的方式也可以成為一種裝飾的效果。
像圖中這種利用夾子把書本垂掛起來的方式，是不是很有設計咖啡感的感覺呢? 這種類型的書架特別適合想要展示你最喜歡的幾本愛書的你。
像這樣不同形狀的格子，是最方便 DIY 的書櫃了。你可以選擇喜歡的形狀的格子，將他們隨意地釘在牆面上，打造屬於自己的書櫃。
如果你是喜歡老式情懷的你，那麼一個古董的書櫃是最佳的選擇。
看完書櫃的設計，想要打造自己的辦公室嗎? 你可以參考: 新創人必看! 10 間共用辦公室的絕佳設計