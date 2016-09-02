書蟲看過來！10 種獨特的壁面書櫃

你是巴不成家中就像是圖書館一樣，一日不看書就會渾身不自在的書蟲嗎？對於這樣的你來說，如果能把所有的愛書都好好地像展示品一樣陳列出來應該是再完美不過了！

今天的點子簿想為愛書成痴的你介紹 10 種風格以及造型獨特的壁面書櫃，這些與眾不同的書櫃想必能夠滿足不是一般書呆子的你的需求。書蟲們，往下看下去吧！