穿越樓梯的光：狹窄住宅的變通術

你是住在狹窄城市中的小情侶或新婚夫妻嗎? 在一起存了共同基金後，辛苦地貸款買了屬於自己的小房子，苦思如何讓家裡的空間更大更舒適嗎? 今天我們要帶你看由來自井戸健治建築研究所 / IDO, KENJI ARCHITECTURAL STUDIO的達人所打造的狹窄住宅，建築師利用不同的樓層段差，創造出更多的空間，而自然光也能在樓梯間蔓延。
現在就讓我們來欣賞這個作品吧!
這個建築物位在人來人往的街道上，因此建築師刻意將大門設計在裡端，以確保屋主享有完美的隱私感。露臺外的木頭框架除了美觀外，也可以讓路人不會直視在露臺上休息的屋主。
進入了一樓的起居空間，你會發現有間可以作為新婚夫妻的臥房的日式房間。房間本身雖然小，但是可以望向大面落地窗外景色的設計讓房間感覺比實際上更大，也讓人感到平靜。
樓梯的右側方設計了大面積的儲藏櫃，絲毫不浪費任何可用的空間。木頭的樓梯平台以及手扶把都讓人感到十分的溫暖。
爬上階梯後，迎面而來的空間是可以作為客廳兼餐廳的空間。挑高的天花板以及足夠的窗面，是不是讓你感覺不到這個家的狹窄呢?使用松木的家具以及白色的牆面，非常適合新婚的小夫妻。
設計師利用樓層的段差，將廚房設計成有隔間的空間。牆面上開的小窗格可以方便屋主端出燒好的菜，另一半可以接手把做好的料理擺在餐桌上，你是不是也能想像這你儂我儂的畫面呢?
這個利用樓層段差所設計出的夾層空間一點也不陰暗，可以試屋主的需求，打造成書房或是打坐的空間。
二樓的浴室旁有個大露臺，因此可以享受到自然光，然而木頭的窗格讓屋主也能享有足夠的隱密感。
在這個家中每個空間似乎都以樓梯完美地連接在一塊，而光以及空氣在每個樓層任意地流動。相信展開新生活的新婚小夫婦們一定能在此享受美好的日常。
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