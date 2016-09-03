穿越樓梯的光：狹窄住宅的變通術

你是住在狹窄城市中的小情侶或新婚夫妻嗎? 在一起存了共同基金後，辛苦地貸款買了屬於自己的小房子，苦思如何讓家裡的空間更大更舒適嗎? 今天我們要帶你看由來自井戸健治建築研究所 / IDO, KENJI ARCHITECTURAL STUDIO的達人所打造的狹窄住宅，建築師利用不同的樓層段差，創造出更多的空間，而自然光也能在樓梯間蔓延。

現在就讓我們來欣賞這個作品吧!