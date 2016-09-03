白與黑的完美線條：米蘭舊工廠的改造奇蹟

義大利米蘭是公認的時尚之都，而在米蘭市區一個藝廊以及高級住宅遍布的活力街區內，有間曾經是比利時樂器工廠的廢棄空間。這間 151 坪大的工廠在現代感的街區裡似乎有些過於突兀，幸好在經由設計達人們的改造後，成為一個充滿時尚感且開放的 loft。改造後的空間可見白與黑的線條的完美結合，還不乏鮮豔的家飾品以及木頭材質點綴。現在就讓我們往下看吧!