白與黑的完美線條：米蘭舊工廠的改造奇蹟

義大利米蘭是公認的時尚之都，而在米蘭市區一個藝廊以及高級住宅遍布的活力街區內，有間曾經是比利時樂器工廠的廢棄空間。這間 151 坪大的工廠在現代感的街區裡似乎有些過於突兀，幸好在經由設計達人們的改造後，成為一個充滿時尚感且開放的 loft。改造後的空間可見白與黑的線條的完美結合，還不乏鮮豔的家飾品以及木頭材質點綴。現在就讓我們往下看吧!
改造前的工廠在結構上來說還算是堅固，屋頂的架構也頗為美麗，而寬敞的面積絕對是改造的大優勢。究竟這空無一物的工廠會變成什麼樣的住宅呢?
改造後的辦公空間的牆面以及地板是一大片的白，也因此成為展示藝術品的白紙。拉出式的書櫃可以收納許多工作用的書籍或是資料，簡單的白色桌椅都讓屋主可以在此專注地工作。
在這張圖中，你大概可以稍微理解我們所說的，白與黑線條的完美結合吧? 黑色的鐵架像是相框一樣框出白色牆面以及地板的輪廓，簡單又有現代風格的設計，還帶有濃厚的時尚感。不得不注意的是那幾張在一片白中跳出的亮綠色的座椅!
閣樓劃分成臥室以及一個小客廳，牆面的窗戶以及沒有阻隔的設計也讓閣樓充滿自然光，一改大家對閣樓陰暗的印象。
這個空間跟剛才所看到的風格大相逕庭。木頭的地板以及牆面非常有溫度，現代風的壁爐更是一大特色。沒有扶把，像是一體成形的鐵製階梯非常簡約時尚，並且為空間劃分出完美比例。
在這張圖你可以更清楚地看到現代化的壁爐，以及嵌入木頭牆面的電視機，還有樓梯引至的閣樓空間。像這樣寬敞的時尚空間，絕對是讓人想要向眾人炫耀的住宅!
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