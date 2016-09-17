顛覆想像!有溫度的工業風公寓

工業風住宅給人第一印象，無非是裸露的管線配上水泥的顏色，充滿暗色系的金屬風格。這樣的風格極為搶眼，但在這樣的風格下卻也較易給人難以親近的視覺感受，少了點居家溫暖的氛圍。今天要介紹的工業風格專案，在來自PM Arquitetura的專家們的設計下，利用裝飾品與不同油漆色的概念讓這棟工業風公寓也能夠有暖暖的溫度。
一提到工業風當然少不了這灰黑色的混凝土牆面，但在客廳的地板上使用的拼接的木質地板，並且不使用木桌的搭配，這樣的混搭風格就讓工業風客廳，有了不一樣的溫度與風貌。
客廳裡值得一提的就是這鏡像反射的茶几，除了反射出木質地板的柔和感，茶几本身的設計也現代感十足。桌上的擺設相當講究，利用平滑柔順的曲線瓶身，輕鬆地甩開工業風的剛硬感。
利用灰色的牆面與其他的藝術品擺設，讓電視就這樣靜靜的隱身在牆壁中；深色的牆面更能吸收多餘的光，讓看電視變得更沒有負擔。
這個角落將濃濃的工業風帶入了客廳，這典型的金屬桶似乎在跟其他所有的擺設宣告著，在這裡它才是主角!
在臥室利用了灰綠色的牆面與木質調的地板，讓臥房呈現出不同於客廳的溫度。灰綠色的牆面讓人放鬆，搭配上窗外所透射的光線，似乎有了與大自然的共鳴。
沿著臥室的連接，這裡的浴室以白色為基調，搭配木質的浴缸展現這浴室的舒適感。在微微的光線下，泡個澡都能感受到淡淡的幸福。
利用黃色牆面來讓廁所成為了這棟公寓裡有最強烈溫度的空間，洗手台依舊延續著工業風的灰色；但一進到這樣的廁所，會有種陽光跟著一起闖入的錯覺。
利用混凝土與木質地板，配合窗外透射出柔和的光線，在廚房依舊將這樣的溫度完美的揉合起來。
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