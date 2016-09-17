顛覆想像!有溫度的工業風公寓

工業風住宅給人第一印象，無非是裸露的管線配上水泥的顏色，充滿暗色系的金屬風格。這樣的風格極為搶眼，但在這樣的風格下卻也較易給人難以親近的視覺感受，少了點居家溫暖的氛圍。今天要介紹的工業風格專案，在來自PM Arquitetura的專家們的設計下，利用裝飾品與不同油漆色的概念讓這棟工業風公寓也能夠有暖暖的溫度。