讓居家工作室更美麗的 12 種小心機

利用一些復古的燈具桌椅，也能夠讓工作的場合變得有趣起來；偶爾回神會有種時光的錯覺，反而更容易幫助自己進入下一秒的專注。
既然是工作室，長期久坐相信是必然的事，在工作室裡你可以擺放上不止一張的座椅，可以讓工作因為座位而更隨心所欲。怎麼選擇你要的座椅這時就變得相當重要，但除了在意個人品味外，別忘了舒適才是更為要緊的。
在制式的照明燈光下，工作室的氛圍是不容易改變的；此時何不換個別緻的燈具，讓室內多些居家的柔和，但還是別忘了，燈具的採光還是最為重要的。
誰說工作室裡就是一定要有滿滿的資料文件，來點自己熱愛的擺飾，又或許可以把上次旅遊的照片、紀念品大辣辣的陳列出來，讓你的在工作之餘也能偶爾藉著旅行的記憶來放鬆一下。
你是個低調但又想搞搞怪的人嗎?在你的工作室裡試著玩玩這樣的遊戲吧!讓一些擺設的作品像是連續動作的剪影，也可以讓這些剪影多點故事性，讓工作室裡感覺像動了起來。
讓自己擺放的物品變成亂中有序的擺飾，這樣的開放式儲藏架，不但讓你搜尋工具時能一目了然，而且更少了翻箱倒櫃的困擾。
用一大片黑板來取代牆面的設計，除了能夠隨時記錄下迸發的念頭，也讓工作室更增添幾許街頭時尚感。
延續著工業風的設計，除了讓水管能出現更多的變化，讓空間裡再多加些不同的線條，也是讓工作室的即視感更柔和的一種方式喔!
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