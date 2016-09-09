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讓居家工作室更美麗的 12 種小心機

Yungshun Lee Yungshun Lee
Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture 書房/辦公室
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在網際網路普及的現代社會裡，工作已經是不見得需要外出才能做的事，有需多行業只需要在家裡就能進行多方面的涉獵。也因為這樣的變遷，居家工作室已成為現代住宅的一種趨勢；但工作一定要跟居家做出一定程度的區隔嗎?又或者工作的場所就是應該要有那制式的氛圍?在這裡要分享一些小技巧，讓你善用一些小心機，讓家中的工作室也能讓人出乎意料。

復古風的魅力

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Goldstein &amp; Co.

Goldstein & Co.
Goldstein &amp; Co.
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利用一些復古的燈具桌椅，也能夠讓工作的場合變得有趣起來；偶爾回神會有種時光的錯覺，反而更容易幫助自己進入下一秒的專注。

有品味的舒適座椅

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既然是工作室，長期久坐相信是必然的事，在工作室裡你可以擺放上不止一張的座椅，可以讓工作因為座位而更隨心所欲。怎麼選擇你要的座椅這時就變得相當重要，但除了在意個人品味外，別忘了舒適才是更為要緊的。

別出心裁的燈具

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership 書房/辦公室
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
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在制式的照明燈光下，工作室的氛圍是不容易改變的；此時何不換個別緻的燈具，讓室內多些居家的柔和，但還是別忘了，燈具的採光還是最為重要的。

別讓工作只是工作

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Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

誰說工作室裡就是一定要有滿滿的資料文件，來點自己熱愛的擺飾，又或許可以把上次旅遊的照片、紀念品大辣辣的陳列出來，讓你的在工作之餘也能偶爾藉著旅行的記憶來放鬆一下。

讓你的空間有點戲

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你是個低調但又想搞搞怪的人嗎?在你的工作室裡試著玩玩這樣的遊戲吧!讓一些擺設的作品像是連續動作的剪影，也可以讓這些剪影多點故事性，讓工作室裡感覺像動了起來。

開放式儲藏架

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讓自己擺放的物品變成亂中有序的擺飾，這樣的開放式儲藏架，不但讓你搜尋工具時能一目了然，而且更少了翻箱倒櫃的困擾。

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衣架?書架?

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利用家中的衣架除了可以當作書架來展示書籍，其實在還能有更多的利用；而且這樣的擺設放式，是不是也讓工作是跟居家生活一整個無縫融合呢?

藝術品的點綴

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如果你沒有多餘的心思去思考如何去填滿空間裡的空白，不如就多利用現成的藝術品裝飾你的工作室。這樣的方法除了能夠提升你個人的品味，也更省事簡單。

滿滿點子的書桌

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把書桌前的空間擺設些能激發出思考的小物，舉凡是盆栽、圖畫、木藝品、魔術方塊… … ，但怎麼讓這點子在你的工作室裡激發靈感而又不雜亂，這就要靠個人下功夫囉!

一片大黑板

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Passo3 Arquitetura

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用一大片黑板來取代牆面的設計，除了能夠隨時記錄下迸發的念頭，也讓工作室更增添幾許街頭時尚感。

工業水管的利用

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利用大型工業機組來作工作室的書架設計，讓你的居家工作場合散發著強烈的工業風。

增加空間的曲線

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延續著工業風的設計，除了讓水管能出現更多的變化，讓空間裡再多加些不同的線條，也是讓工作室的即視感更柔和的一種方式喔!

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