12 個美麗的自宅中庭設計

今天的點子簿要帶喜歡大自然的你，欣賞 12 個充滿散發不同風情，位在自宅中的中庭設計。如果你家中有類似的空間可以使用，你可以在這本點子簿中找到最適合你的調性的中庭設計，然後為自己的家打造一個美麗的自然空間。當然，如果你覺得要自己親力親為地完成一個空間的設計過於艱難，那麼你可以與 homify 的專家們諮詢更多細節。