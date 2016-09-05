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12 個美麗的自宅中庭設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou 露臺
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今天的點子簿要帶喜歡大自然的你，欣賞 12 個充滿散發不同風情，位在自宅中的中庭設計。如果你家中有類似的空間可以使用，你可以在這本點子簿中找到最適合你的調性的中庭設計，然後為自己的家打造一個美麗的自然空間。當然，如果你覺得要自己親力親為地完成一個空間的設計過於艱難，那麼你可以與 homify 的專家們諮詢更多細節。

1. 成熟熱帶

T House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

這個中庭的風格充滿熱帶的風情，但是又有成熟的味道，不同類型的植物也構成了美妙的畫面。

2. 巴西殖民的風格

Casa de Campo Helvetia, Marcelo Bicudo Arquitetura Marcelo Bicudo Arquitetura 溫室
Marcelo Bicudo Arquitetura

Marcelo Bicudo Arquitetura
Marcelo Bicudo Arquitetura
Marcelo Bicudo Arquitetura

這個土黃色系，傳統巴西殖民風格的中庭非常有異國風味。位在中心點的石頭噴泉也吐露著古典的情懷，墻面上的雕花細節也讓人忍不住多看幾眼。

3. 爬藤植物

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq 庭院
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

在中庭種些爬藤類的植物，讓一片綠意鑽上牆面，就能成為最天然的裝飾品。這個中庭還有非常大的壁爐，因此就算是冬天也可以不用受寒地在此享受休憩的時光。

4. 水池

House of Shells by Ramón Castellanos. Sanlúcar de Barrameda, Cadiz, Spain. , Pablo Cousinou Pablo Cousinou 露臺
Pablo Cousinou

Pablo Cousinou
Pablo Cousinou
Pablo Cousinou

我們經常說 “遇水則發”，因此在中庭如果有些流水，是不是能夠為家中添財呢？

5. 座椅

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 露臺
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

在你的中庭裡擺放舒適的座椅是非常重要的，你不僅能夠與親朋好友在此用餐，還能夠坐在沙發上發呆。

6. 光線

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 庭院
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

照明不只對室內空間有重要的影響力，對於中庭來說，也能左右其氛圍。如果你希望中停在夜晚時有浪漫的情調，記得選擇潢光。

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7. 池塘

Casa Sol , José Vigil Arquitectos José Vigil Arquitectos 房子
José Vigil Arquitectos

José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos
José Vigil Arquitectos

如果空間不受限的話，能在家中的中庭設置個池塘或是噴泉是再好不過的了！你可以坐在這裡，靜靜地聆聽水的聲音，然後進入冥想的世界。

8. 樓梯

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos 露臺
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

樓梯能夠增加中庭的情調與魅力，尤其是充滿歐式特色的螺旋樓梯。你甚至可以種些爬藤植物，讓它們攀上樓梯，增加不一樣的綠意。

9. 開放性

Dom z wewnętrznym PATIO, Autorskie Studio Projektu QUBATURA Autorskie Studio Projektu QUBATURA 溫室
Autorskie Studio Projektu QUBATURA

Autorskie Studio Projektu QUBATURA
Autorskie Studio Projektu QUBATURA
Autorskie Studio Projektu QUBATURA

對於有大面玻璃窗的住宅來說，佈置地美輪美奐的中庭就變成最養眼的藝術品。在圖中充滿開放感的，你可以在中庭放上你最愛的收藏品以及種植你最喜愛的花卉，然後坐在室內欣賞這美好的畫面。

10. 垂直種植

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje 庭院
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

如果你的中庭不能種植過多植物，那麼你可以選擇像是竹子這種往上延伸的植物，為你的空間帶來禪意，也讓中庭更有一個焦點主題。

11. 從天而降的光

SPA JIVA, Ambrosi I Etchegaray Ambrosi I Etchegaray 水療
Ambrosi I Etchegaray

Ambrosi I Etchegaray
Ambrosi I Etchegaray
Ambrosi I Etchegaray

如果你的中庭是在半室外的場所，那麼中間開的天窗所注入的光能夠讓你的植物變成要角，而且還會有如夢似幻的感覺。

12. 露臺

Casa PN, ZD+A ZD+A 庭院
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

如果你喜歡簡約的風格，那麼就設計一個簡單的露台，上面放張木頭長桌，然後讓地面有適當的留白空間，這樣反而讓人更有想像空間。

類似主題的點子簿：石頭與植栽的對話: 讓庭院展現不同的生命力

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