12 個美麗的自宅中庭設計

今天的點子簿要帶喜歡大自然的你，欣賞 12 個充滿散發不同風情，位在自宅中的中庭設計。如果你家中有類似的空間可以使用，你可以在這本點子簿中找到最適合你的調性的中庭設計，然後為自己的家打造一個美麗的自然空間。當然，如果你覺得要自己親力親為地完成一個空間的設計過於艱難，那麼你可以與 homify 的專家們諮詢更多細節。
這個中庭的風格充滿熱帶的風情，但是又有成熟的味道，不同類型的植物也構成了美妙的畫面。
這個土黃色系，傳統巴西殖民風格的中庭非常有異國風味。位在中心點的石頭噴泉也吐露著古典的情懷，墻面上的雕花細節也讓人忍不住多看幾眼。
我們經常說 “遇水則發”，因此在中庭如果有些流水，是不是能夠為家中添財呢？
在你的中庭裡擺放舒適的座椅是非常重要的，你不僅能夠與親朋好友在此用餐，還能夠坐在沙發上發呆。
照明不只對室內空間有重要的影響力，對於中庭來說，也能左右其氛圍。如果你希望中停在夜晚時有浪漫的情調，記得選擇潢光。
如果空間不受限的話，能在家中的中庭設置個池塘或是噴泉是再好不過的了！你可以坐在這裡，靜靜地聆聽水的聲音，然後進入冥想的世界。
樓梯能夠增加中庭的情調與魅力，尤其是充滿歐式特色的螺旋樓梯。你甚至可以種些爬藤植物，讓它們攀上樓梯，增加不一樣的綠意。
對於有大面玻璃窗的住宅來說，佈置地美輪美奐的中庭就變成最養眼的藝術品。在圖中充滿開放感的家，你可以在中庭放上你最愛的收藏品以及種植你最喜愛的花卉，然後坐在室內欣賞這美好的畫面。
如果你的中庭不能種植過多植物，那麼你可以選擇像是竹子這種往上延伸的植物，為你的空間帶來禪意，也讓中庭更有一個焦點主題。
如果你的中庭是在半室外的場所，那麼中間開的天窗所注入的光能夠讓你的植物變成要角，而且還會有如夢似幻的感覺。
如果你喜歡簡約的風格，那麼就設計一個簡單的露台，上面放張木頭長桌，然後讓地面有適當的留白空間，這樣反而讓人更有想像空間。
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