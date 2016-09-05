6 步驟讓你輕鬆打造日系居家生活

相信有很多台灣人深愛著簡單、讓人感到平靜卻又成熟且帶有哲學意涵的日系居家風格，而我們總是能在許多地方看到日系的影子與色彩。然而，到底要怎麼樣才能親手打造出最符合日系精隨的空間呢? 答案其實很簡單，我們為你整理了 6 個步驟以及要領，只要遵照這些小撇步，你不用到日本旅遊，也能盡情地在家享受到日本的精神以及味道。
如果你有看日劇的話，應該都熟知日本的綠廊道吧! 對日本人來說，就算是空間在小，有個可以呼吸室外空氣以及小造景的場所是非常重要的。
最日本風味的戶外空間，莫非於以木頭搭建而成的平台了。想像在這樣的平台上來杯啤酒，與友或家人閒聊，是多麼愜意的享受啊!
讓人感到沁涼且平靜的榻榻米絕對是最有日本精神的元素了，赤腳踏在榻榻米上的感覺是多麼地踏實且自在啊!你可以在家中尋找一個空間，鋪上品質優良的榻榻米，擺上簡約的木頭咖啡桌，就能營造出非常日系的居家生活。
日系住宅很常採用室內的中庭設計，日本建築師常常會打造一個 L 形的格局，讓家中可以安置一個內部庭院。在庭院裡，只需要簡單地舖上淺色石頭，然後在中間種植一棵線條簡單的小樹，就是常見的日系中庭了!
眼尖的讀者可能已經注意到，許多日本人喜歡在玄關與室內設計小段差，然後在玄關打造一個可以放鞋子的凹槽。所以如果你想要每個小空間都散發日系風情，那你千萬不可放過玄關的設計!
電影中常出現的，使用宣紙的紙門是日本住宅的經典之一。日本人通常會把這種精緻細膩的紙門當作牆面使用，除了美觀以及分隔居家空間之外，還可以讓自然光更大肆地進駐。
最後不意外的，日本人最愛的建材就是木頭了，所以如果想要打造日本風味的家，怎可以忘記木頭呢? 不管是大面積或是小面積使用木材，你都可以為家中帶來純天然的日本風情。
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