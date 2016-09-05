6 步驟讓你輕鬆打造日系居家生活

如果你有看日劇的話，應該都熟知日本的綠廊道吧! 對日本人來說，就算是空間在小，有個可以呼吸室外空氣以及小造景的場所是非常重要的。

最日本風味的戶外空間，莫非於以木頭搭建而成的平台了。想像在這樣的平台上來杯啤酒，與友或家人閒聊，是多麼愜意的享受啊!