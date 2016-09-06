飄在湖面上的蛋殼: 傳達環保理念的小房子

一間房子的美觀性與實用性是非常重要的，但是如果設計的背後內藏著寓意，是不是能讓房子本身的價值超出可以估算出來的費用呢? 環保人士兼藝術家 Stephen Turner 在英國埃克斯伯里花了 12 個月做關於環境所帶來的影響，為自己打造了一間飄在湖面上的蛋殼屋。
蛋殼屋的本意是為了提高大家對於氣候變遷的影響以及脆弱的生態系統的意識。漂浮在湖上，隨著潮汐起伏的蛋殼屋所傳達的是回歸簡單的生活，並且緊密地與環境連結。
由 PAD Studio 以及 Stephen 一起合作設計的蛋殼屋曾獲得英國皇家建築師協會 (RIBA) 的 2014 建築新星的獎項。這個內含許多寓意以及功能的蛋殼屋是許多人從未見過的設計, 而我們也能在這個蛋殼屋中看到建築師以及設計者的精神，同時也證明了我們工作與居住的空間可以既美觀又環保。
靠近埃克斯伯里的蛋殼屋設置在岸邊，也因此可以像船一樣隨著潮汐自然地浮動。在蛋殼屋的裡面提供了睡覺的空間，以及可以工作的辦公桌，小凳子以及簡易的煮飯配備與小臥房。這樣的蛋殼屋最適合喜歡簡單生活，並且身心都與自然連結的單身男女。
這間蛋殼屋不只外型獨特，還挑起對於環境保護的議題，讓人們更加重視氣候變遷以及執行環保生活的理念。除此之外，這項專案還與學校的教育課程做結合，讓小孩以及大學的學生們都能夠參與到整個過程，並且與科學、藝術、生態學以及工程學做連結。社群活動還包括一系列的活動、研討會、工作坊，讓更廣大的群眾們理解設計師的理念，並且給予意見。
蛋殼屋的內部雖小但是你可以看到精準且細膩，又富含功能性的。內部大範圍的使用木材，以強調與自然的連結。你可以看到天花板的區域有個圓形天窗，讓蛋殼屋的內部在白天時能充滿自然光。
蛋殼屋內部的另外一端是小型的浴廁，也讓蛋殼屋的生活機能更為完整。
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