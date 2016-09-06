你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

飄在湖面上的蛋殼: 傳達環保理念的小房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
The Exbury Egg, PAD studio PAD studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

一間房子的美觀性與實用性是非常重要的，但是如果設計的背後內藏著寓意，是不是能讓房子本身的價值超出可以估算出來的費用呢? 環保人士兼藝術家 Stephen Turner 在英國埃克斯伯里花了 12 個月做關於環境所帶來的影響，為自己打造了一間飄在湖面上的蛋殼屋。

蛋殼屋的本意是為了提高大家對於氣候變遷的影響以及脆弱的生態系統的意識。漂浮在湖上，隨著潮汐起伏的蛋殼屋所傳達的是回歸簡單的生活，並且緊密地與環境連結。

蛋殼屋

The Exbury Egg in Location PAD studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
PAD studio

The Exbury Egg in Location

PAD studio
PAD studio
PAD studio

由 PAD Studio 以及 Stephen 一起合作設計的蛋殼屋曾獲得英國皇家建築師協會 (RIBA) 的 2014 建築新星的獎項。這個內含許多寓意以及功能的蛋殼屋是許多人從未見過的設計, 而我們也能在這個蛋殼屋中看到建築師以及設計者的精神，同時也證明了我們工作與居住的空間可以既美觀又環保。

在水上工作與居住

The Exbury Egg in Harbour PAD studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
PAD studio

The Exbury Egg in Harbour

PAD studio
PAD studio
PAD studio

靠近埃克斯伯里的蛋殼屋設置在岸邊，也因此可以像船一樣隨著潮汐自然地浮動。在蛋殼屋的裡面提供了睡覺的空間，以及可以工作的辦公桌，小凳子以及簡易的煮飯配備與小臥房。這樣的蛋殼屋最適合喜歡簡單生活，並且身心都與自然連結的單身男女。

含有寓意的家

The Exbury Egg, PAD studio PAD studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
PAD studio

The Exbury Egg

PAD studio
PAD studio
PAD studio

這間蛋殼屋不只外型獨特，還挑起對於環境保護的議題，讓人們更加重視氣候變遷以及執行環保生活的理念。除此之外，這項專案還與學校的教育課程做結合，讓小孩以及大學的學生們都能夠參與到整個過程，並且與科學、藝術、生態學以及工程學做連結。社群活動還包括一系列的活動、研討會、工作坊，讓更廣大的群眾們理解設計師的理念，並且給予意見。

簡單卻不失功能性

Internal Live/Work Space PAD studio 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
PAD studio

Internal Live/Work Space

PAD studio
PAD studio
PAD studio

蛋殼屋的內部雖小但是你可以看到精準且細膩，又富含功能性的。內部大範圍的使用木材，以強調與自然的連結。你可以看到天花板的區域有個圓形天窗，讓蛋殼屋的內部在白天時能充滿自然光。

蛋殼屋的另一端

The Exbury Egg, PAD studio PAD studio 現代廚房設計點子、靈感&圖片
PAD studio

The Exbury Egg

PAD studio
PAD studio
PAD studio

蛋殼屋內部的另外一端是小型的浴廁，也讓蛋殼屋的生活機能更為完整。

如果你喜歡這種獨特的設計，那你也可以參考: 迷你方塊屋:提供完善生活機能的魔術盒

寬度不是問題! 擁有後院以及美麗磁磚的簡約獨棟住宅
你是不是也熱衷於環境保護呢? 你會想要住在這樣的房子嗎? 留言告訴我們吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了