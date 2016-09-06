飄在湖面上的蛋殼: 傳達環保理念的小房子

一間房子的美觀性與實用性是非常重要的，但是如果設計的背後內藏著寓意，是不是能讓房子本身的價值超出可以估算出來的費用呢? 環保人士兼藝術家 Stephen Turner 在英國埃克斯伯里花了 12 個月做關於環境所帶來的影響，為自己打造了一間飄在湖面上的蛋殼屋。

蛋殼屋的本意是為了提高大家對於氣候變遷的影響以及脆弱的生態系統的意識。漂浮在湖上，隨著潮汐起伏的蛋殼屋所傳達的是回歸簡單的生活，並且緊密地與環境連結。