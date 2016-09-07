郊區住宅: 遠離繁忙都市的多功能現代居所

受夠了繁忙都市生活的人，大多很嚮往郊區寧謐的居住氛圍。今天 homify 要帶你到北倫敦 Hackney 一處僻靜的郊區，這裡有座老建築被翻新成了美麗的住家。改造專案是由 Atom Build 建築師 Tom Dulake 所負責，經過他的精心規劃，這處建物已被重新打造成現代化格局。除了一樓空間被擴建為一個辦公室和圖書室之外，樓上的臥室也開展出更大的空間，就連外觀也粉刷得令人眼睛一亮，門面大方美觀，還有整理得井井有條的花園。現在就一起來參觀！
從對街看過去，我們可以看到一座現代化外觀的住宅。重新粉刷過油漆後，外牆看來相當低調質樸，砌磚牆面流露出大方且不失溫馨的氣質，讓人不禁揣測，住戶應屬風雅之人。
建築師致力為客戶創造出開放自由的居住氛圍，這間主臥室便採用了寬敞明亮的佈局。室內家具不多，刻意選擇中性色調來佈置，讓房間流露出簡約的現代感，粉紅和藍色交錯的格子床單為空間增添了幾許活潑的色彩。
有別於傳統閉合式的衣櫥和櫃子，設計師利用一面分隔牆，創造出儲放衣物的空間。在這片牆後裝置有掛衣架和隔板，開放式設計讓房間的主人可以方便取用及收納衣物，堪稱一大巧思。
在這間圖書室裡，設計的重點在於空間的佈局和傢俱的選擇。室中的皮椅帶有外科醫生的專業風格，白天可以坐在窗邊腳凳上，享受自然光帶來的舒適感，夜晚來臨時，則可以打開工業風的閱讀燈，讓滿室的書籍陪你度過美好的長夜。
沿著牆壁裝置的成排書架，創造出驚人的藏書空間。白色牆面搭襯木質的溫馨感，讓所有書蟲一踏進來便留連不去。
從這個角度可以看到，這個房間不僅僅是用來閱讀，還增添了辦公室的功能。這裡加裝了一張嵌入式的辦公桌，還有滑動式抽屜，配備上相當周全。桌前擺放的黃色辦公椅，則為室內帶來了明豔的色彩，讓空間添上幾許朝氣。
看更多獨棟住宅: 擴建老屋：復古紅磚屋也可以很現代