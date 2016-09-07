郊區住宅: 遠離繁忙都市的多功能現代居所

在這間圖書室裡，設計的重點在於空間的佈局和傢俱的選擇。室中的皮椅帶有外科醫生的專業風格，白天可以坐在窗邊腳凳上，享受自然光帶來的舒適感，夜晚來臨時，則可以打開工業風的閱讀燈，讓滿室的書籍陪你度過美好的長夜。

沿著牆壁裝置的成排書架，創造出驚人的藏書空間。白色牆面搭襯木質的溫馨感，讓所有書蟲一踏進來便留連不去。