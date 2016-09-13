空間改造術: 潔淨的別緻公寓

經過時間的洪流，任何事物都會產生改變。曾經新穎華麗的建築，經過時間的沖刷也會成為斷垣殘壁。但也因為時間讓技術跟觀念更有廣度跟深度，老屋翻新就在現今這時代給了許多舊建築重生的機會。這次點子簿要分享的是由 GARMENDIA CORDERO ARQUITECTOS 的專家們所執行的空間改造，讓老舊的公寓展現出屬於這時代的新風貌。