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空間改造術: 潔淨的別緻公寓

Yungshun Lee Yungshun Lee
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經過時間的洪流，任何事物都會產生改變。曾經新穎華麗的建築，經過時間的沖刷也會成為斷垣殘壁。但也因為時間讓技術跟觀念更有廣度跟深度，老屋翻新就在現今這時代給了許多舊建築重生的機會。這次點子簿要分享的是由 GARMENDIA CORDERO ARQUITECTOS 的專家們所執行的空間改造，讓老舊的公寓展現出屬於這時代的新風貌。

改造前的斑駁

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照片中的牆面似乎訴說著些古老的故事，掉漆的天花板更是有著讓歲月沖刷的痕跡。雖說屋內雖有著傾頹的美感，但卻完全不適合人居。

改造後的窗明几淨

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除去了斑駁的老舊氣息，利用了原有了良好採光，搭配綠色植栽與掛畫，瞬間讓這老舊的空間化身成為現代化的客廳，留下來的木頭柱子則提醒著人們勿忘舊時的印記。

雅致小餐廳

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連接客廳後方的正是同樣有著現代風的餐廳，也同樣運用了植栽與畫作，讓客廳的品味延續到餐廳。而後方牆面的設計，更是讓空間多了不同的層次感。

保留的故事

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在這改造的過程中，最值得一提的莫過於在公寓中保留了原本的老舊梁柱。在極具現代風的公寓裡，這根柱子不但變成了屋內的裝置藝術，更繼續留在公寓裡訴說著古老的故事。

改造前乏味的走廊

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走廊肩負著連接屋內個空間的責任，更有著延續屋內空間氛圍的功能。改造前的走廊雖說不至於到古老破舊，但卻讓人感到乏味。

走廊變藝廊

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改造後的走廊搖身一變成為畫作展示的藝廊。利用黑色牆面營造的現代感，讓走廊宛若變成一條通往不同空間的隧道。

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改造前廢墟

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從牆壁壁紙的剝落，以及地板的污漬，很難想像會有人能在這樣的空間得到充分的休息；在這裡連呼吸都感覺是窒礙的。

改造後的臥室

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利用白色為基調讓臥室真正成為一個讓人得以休憩的場所，牆面上更隔了一個空間，讓空間不足以放置床頭櫃的臥室，也能有置物的機能。

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