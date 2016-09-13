宅在家不是錯! 簡約別緻的夢想公寓

在這裡把餐廳跟廚房合而為一，是許多典型住家常有的狀況；但在這裡利用家具擺飾所呈現出的藝術感，可就與一般住家大不相同。裡用木質調的大桌面來強化餐廚合一的和諧感，也使得牆上的藝術品掛得一點都不突兀；雅緻的吊燈更讓這裡增添了溫馨感，擺上幾道菜，儼然就是一幅畫。