宅在家不是錯! 簡約別緻的夢想公寓

你對住宅環境是否懷揣著甚麼夢想?需要有大空間、良好的採光、有品味的家具以及有個性的空間，而且兼顧舒適性與溫馨感。這一次點子簿要帶你看的是這位西班牙設計家ALEX GASCA所設計的夢想公寓，用極簡風的方式打造這樣的空間，同時還兼具現代感與舒適度。在這樣的公寓裡居住，應該會讓人一點都不想出門，生活就是一種度假般的享受。
在這樣的書房裡或坐或臥都是種美妙的體驗，除了有大窗戶給予的充足採光外，更利用了別緻的燈具來強化書房裡的現代感，拿本書直接趴在地毯上閱讀就是件享受的事。
延續大窗戶的採光，這裡利用柔和的灰色沙發地毯搭配米白色燈飾，再加上色彩強眼的藝術作品，讓客廳裡呈現出現代感外，更有種沉穩的氣息。
在這裡把餐廳跟廚房合而為一，是許多典型住家常有的狀況；但在這裡利用家具擺飾所呈現出的藝術感，可就與一般住家大不相同。裡用木質調的大桌面來強化餐廚合一的和諧感，也使得牆上的藝術品掛得一點都不突兀；雅緻的吊燈更讓這裡增添了溫馨感，擺上幾道菜，儼然就是一幅畫。
利用木頭牆面讓臥室與浴室做個小小的區隔，但又讓彼此同在一個空間中。在豪華的大理石浴缸中泡個澡，馬上又能鑽進柔軟的被窩裡，這是多奢華的冬日享受啊!
走廊其實是居家空間中最容易被忽視的地方，在這裡利用木質地板延續了房間中的舒適性，在這連通各空間的地方更用了掛畫及裝置藝術來使每個角落的格調更加和諧。
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