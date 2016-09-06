寬度不是問題! 擁有後院以及美麗磁磚的簡約獨棟住宅

當我們聽到
極簡主義的時候，浮現在我們腦海中的通常是有著俐落線條、精簡家具以及裝飾的設計。今天我們要看設計師將極簡主義運用在一間別緻且舒適的家中，這個位在巴塞隆納的狹窄的家散發著北歐風情，卻又內藏熱情的西班牙精神。在設計師的細膩規劃下，這間住宅既簡約又帶有令人感到愉悅的美感，更重要的是，非常適合人居。
現在就讓我們來聆聽設計師要述說的故事吧!
從後院欣賞這間房子，你是否能感受到帶有溫度的簡約風格呢? 從室內散發出的黃光與白色的外牆構成了美好的畫面，強調簡約精神的後院使用混凝土地板，與修剪整齊的草坪編織出愜意卻又充滿現代感的休憩空間。
既然這個獨棟住宅本身不寬，那麼就利用它的深度吧!開放式的起居空間內包含了客廳以及廚房，所有現代家居生活該有的設備一應俱全。值得注意是建材的使用，看看那混凝土地板與木頭天花板所構成的有趣對比，是不是有極簡的精神，卻又十分別緻呢?
上了樓梯之後的這個畫面，是不是讓你感受到極簡風格的美感呢?
幾個幾何形狀的階梯，配上俐落的扶手，在視覺上讓人感覺非常乾淨俐落，特別是襯著木頭牆面做背景，更有來自自然的溫度。
設計師善加利用住宅的深度，將廚房流理台設置在中間，然後其他大型的家電以及儲物櫃設置在後面。屋主可以輕鬆地拿取食物，享受愉悅的料理時光。不可不提的是，廚房地板美麗的磁磚圖樣，是這個極簡的家中的西班牙元素。
到了浴室的空間，立刻可以感受到北歐的風情。瞧瞧那木頭與白色油漆的結合，以及地面的圖樣磁磚，既有現代感又有來自北方的味道。由於空間狹窄，因此設計師在此設置了大面積的鏡面，讓浴室感覺比實際上還來的大。
如果你真的非常鍾愛木頭材質，想把它運用在牆面以及天花板上，卻又怕會太超過，那你可以參考這間兒童房。設計師選擇將側面的牆壁留白，因此整體的畫面部會讓人感覺過於被木頭壓迫，反而十分清新。
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