寬度不是問題! 擁有後院以及美麗磁磚的簡約獨棟住宅

當我們聽到 極簡主義 的時候，浮現在我們腦海中的通常是有著俐落線條、精簡家具以及裝飾的設計。今天我們要看設計師將極簡主義運用在一間別緻且舒適的家中，這個位在巴塞隆納的狹窄的家散發著北歐風情，卻又內藏熱情的西班牙精神。在設計師的細膩規劃下，這間住宅既簡約又帶有令人感到愉悅的美感，更重要的是，非常適合人居。

現在就讓我們來聆聽設計師要述說的故事吧!