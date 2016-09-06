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寬度不是問題! 擁有後院以及美麗磁磚的簡約獨棟住宅

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59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 客廳
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當我們聽到極簡主義的時候，浮現在我們腦海中的通常是有著俐落線條、精簡家具以及裝飾的設計。今天我們要看設計師將極簡主義運用在一間別緻且舒適的家中，這個位在巴塞隆納的狹窄的家散發著北歐風情，卻又內藏熱情的西班牙精神。在設計師的細膩規劃下，這間住宅既簡約又帶有令人感到愉悅的美感，更重要的是，非常適合人居。

現在就讓我們來聆聽設計師要述說的故事吧!

後院的視野

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 房子
Vallribera Arquitectes

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

從後院欣賞這間房子，你是否能感受到帶有溫度的簡約風格呢? 從室內散發出的黃光與白色的外牆構成了美好的畫面，強調簡約精神的後院使用混凝土地板，與修剪整齊的草坪編織出愜意卻又充滿現代感的休憩空間。

利用空間的深度

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 客廳
Vallribera Arquitectes

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa

Vallribera Arquitectes
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既然這個獨棟住宅本身不寬，那麼就利用它的深度吧!開放式的起居空間內包含了客廳以及廚房，所有現代家居生活該有的設備一應俱全。值得注意是建材的使用，看看那混凝土地板與木頭天花板所構成的有趣對比，是不是有極簡的精神，卻又十分別緻呢?

極簡美感

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 走廊 & 玄關
Vallribera Arquitectes

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上了樓梯之後的這個畫面，是不是讓你感受到極簡風格的美感呢?

幾個幾何形狀的階梯，配上俐落的扶手，在視覺上讓人感覺非常乾淨俐落，特別是襯著木頭牆面做背景，更有來自自然的溫度。

廚房

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 廚房
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Vallribera Arquitectes
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設計師善加利用住宅的深度，將廚房流理台設置在中間，然後其他大型的家電以及儲物櫃設置在後面。屋主可以輕鬆地拿取食物，享受愉悅的料理時光。不可不提的是，廚房地板美麗的磁磚圖樣，是這個極簡的家中的西班牙元素。

北歐風情

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 浴室
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到了浴室的空間，立刻可以感受到北歐的風情。瞧瞧那木頭與白色油漆的結合，以及地面的圖樣磁磚，既有現代感又有來自北方的味道。由於空間狹窄，因此設計師在此設置了大面積的鏡面，讓浴室感覺比實際上還來的大。

大面積的木頭牆面與天花板

59RUT New house between dividing walls in the centre of Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes 嬰兒房/兒童房
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如果你真的非常鍾愛木頭材質，想把它運用在牆面以及天花板上，卻又怕會太超過，那你可以參考這間兒童房。設計師選擇將側面的牆壁留白，因此整體的畫面部會讓人感覺過於被木頭壓迫，反而十分清新。

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