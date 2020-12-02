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主婦(夫)必看! 以風水角度決定廚房色調

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA 廚房
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不知道有沒有人在裝潢房子前，總是會先請專家來看看家裡的風水呢? 其實相信風水不代表迷信，而將風水列入考量，也對於家中的氛圍有正面的幫助。今天的 homify 點子簿要以廚房風水的角度，為你分析廚房顏色和廚具顏色使用，特別是系統櫃顏色對你的心情以及空間所帶來的影響。雖然有些色調以風水來說並非最適當的，比如說大面積的紅色，綠色或者其它色彩鮮明的顏色，但是只要懂得搭配，其實廚房的用色可以很多元。讓我們進入風水的世界吧!

1. 最保守的 – 白

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ 廚房
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
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由於廚房的顏色對於人的食慾有重要的影響，所以簡單純淨的白色，當然是最為安全的選擇。如果你把廚房打造成全白，只要稍有髒汙你就會立刻注意到，然後立刻清理，而白色也是最不會挑起人的情緒波動的顏色，所以在燥熱的廚房中，白可以說是基本色。

不過如果牆面跟所有系統櫃都選擇白色，你又希望廚房有點趣味，你可以選擇圖樣的磁磚地板，讓這個空間不會太單調。

2. 上淺下深

1억대로 짓는 중정을 품은 단층전원주택 , 한글주택(주) 한글주택(주) 現代廚房設計點子、靈感&圖片
한글주택(주)

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한글주택(주)
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如果你打算為廚房增加點顏色的話，你可以把握上淺下深的原則。以風水的角度來說，這樣可以讓空間使人感到安定的重心，圖中的設計就是最佳的典範。

如果你不知道選擇什麼樣的深色系才好，那建議你與 homify 的達人們諮詢。

3. 黃色

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

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黃色雖然鮮豔，但是與橙色比起來顏色更淺更溫和。如果不希望太刺眼，你可以選擇部分使用黃色，搭配木頭，廚房空間自然令人感到穩重踏實。

4. 綠色

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

綠色是非常有朝氣的顏色，也象徵著自然，讓人感到希望與青春活力。雖然綠色讓人感到心情舒爽，但是如果廚房的採光不夠的話，使用綠色會讓空間感覺很壓抑。若是採光不足，也許你可以考慮像上圖一樣，小塊壁面漆上綠色，這樣就不會太令人窒息。

5. 紫色

Kuchnia - Wrzos, DoMilimetra DoMilimetra 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Purple/Violet
DoMilimetra

DoMilimetra
DoMilimetra
DoMilimetra

在五行中來說，屬火的紫色能夠幫助屬土的人，讓他們的運勢更旺。因此如果你屬土的話，你可以選擇讓思想更活躍的紫色廚具。

6. 紅色

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA 廚房
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
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在台灣，紅色是非常吉祥的顏色，但是紅色在視覺上也會讓人的內心更為躁動。所以如果你真的非常喜歡紅色的話，你可以像上圖一樣，將紅色搭配白色或是奶油色的流理台以及系統櫃，藉由白色沖淡紅色的強烈感。

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7. 黑色

Design & Render livingroom – arredamento S.Agata Militello (ME) , Santoro Design Render Santoro Design Render 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Santoro Design Render

Santoro Design Render
Santoro Design Render
Santoro Design Render

以風水來說，廚房最忌諱的就是使用黑色了。屬水氣之色的黑、藍色會嚴重克滅爐灶之火，容易導致家中的宅運。如果真的要使用這一類的顏色，比較建議用在地板色或是牆面的下半部份。

8. 原木色

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni 現代廚房設計點子、靈感&圖片
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

大自然的顏色就是最好的顏色，基礎原木色搭配白色的牆面，加上錯落有致的深淺顏色對比。整個空間都散發著一種舒適和諧的氣息。

9. 多彩

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

最後我們突發奇想，如果廚房用了這麼多的顏色，打破風水規則，到底會是正還是負面呢?

說真的，如果你的廚房如上圖一樣開放的話，就算用了再多顏色，也不會感到很浮躁吧? 風水畢竟是參考之用，對於每天要身在廚房的你來說，選擇你看起來最舒服的顏色，其實才是最重要的。

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