主婦(夫)必看! 以風水角度決定廚房色調

由於廚房的顏色對於人的食慾有重要的影響，所以簡單純淨的白色，當然是最為安全的選擇。如果你把廚房打造成全白，只要稍有髒汙你就會立刻注意到，然後立刻清理，而白色也是最不會挑起人的情緒波動的顏色，所以在燥熱的廚房中，白可以說是基本色。

不過如果牆面跟所有系統櫃都選擇白色，你又希望廚房有點趣味，你可以選擇圖樣的磁磚地板，讓這個空間不會太單調。