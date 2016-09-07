在家工作的好處是你可以安排自己的時間，除此之外，你也可以依照自己的喜好打造屬於自己的家庭辦公室。你不需要再忍受老闆們的可怕品味，也不需要看著同事們從列表機列印出來貼在牆上的幼稚圖案。選用自己喜歡的辦公桌、最符合你的身體結構的座椅，享受自己作主的感覺，這將是多麼美好的事情啊?! 今天的點子簿將帶你看看 8 個充滿時尚品味的家庭辦公室，或許你也能從中找到一些靈感!
我們要介紹的第一個家庭辦公室是不是非常有紳士的風格呢? 如果你是喜歡穿著西裝打領帶的成熟男子，那麼這間家庭辦公室非常適合你。你可以選用經典條紋的壁紙，配上一張高雅的書桌，再加上現代風格的燈具，打造出符合你紳士風範的辦公室。
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你是只要眼前有過多的顏色就無法專心工作的人嗎? 那最安全的白色是最佳的選擇! 你可以在牆面的留白空間上設置白色的木板層架，方便辦公時拿取資料，然後選一張符合你的身體結構的白色辦公椅。另外，在旁邊放張舒適的單人沙發座椅，你就能在累的時候稍事休息。
你是勇於挑戰的人嗎? 而深色系的油漆色總是能讓你較為沉靜專注嗎? 試試看上圖把牆面以及地面都塗黑的設計吧! 選擇一張帶有復古風格的辦公桌，然後在牆面上釘上簡單線條的層架，是不是簡約又時尚呢?
如果你的客廳身後有留白的空間，你可以把它打造成你的時尚辦公室。只需要放上簡單的書桌，垂掛你中意的時尚燈具，放上一張地毯，就已風格獨具。
圖中的家庭辦公室非常簡約，但是大面積的牆面儲藏格則提供良好的辦公室機能，與家中其他的空間可以完全分隔也可以彼此互動。
這間家庭辦公室在牆旁邊設置了長桌，如果你的家中有兩位以上的自由工作者，那麼你們可以一起並肩在此工作。辦公桌上方式大面積的窗戶，你不管抬頭或是往旁邊看都是一片綠意，工作也是一種幸福的享受!
如果你已經是老闆級的人物，那家庭辦公室也得跟你的身份一樣體面才行是吧?
實木的深色辦公桌非常大器，放上兩張舒適的皮質沙發椅，方便來訪的客人與你談生意。
最後我們要看的辦公室是最有活力的一個了！利用壁貼或是油漆的方式讓壁面看起來更獨特，然後搭配簡單的書桌，以及小巧的個性燈具，就是時尚又不失可愛的家庭辦公室。
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