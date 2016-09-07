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8 個充滿時尚品味的家庭辦公室

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Grasnden, London, Scenario Architecture Scenario Architecture 書房/辦公室
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在家工作的好處是你可以安排自己的時間，除此之外，你也可以依照自己的喜好打造屬於自己的家庭辦公室。你不需要再忍受老闆們的可怕品味，也不需要看著同事們從列表機列印出來貼在牆上的幼稚圖案。選用自己喜歡的辦公桌、最符合你的身體結構的座椅，享受自己作主的感覺，這將是多麼美好的事情啊?! 今天的點子簿將帶你看看 8 個充滿時尚品味的家庭辦公室，或許你也能從中找到一些靈感!

1. 經典風味

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo 書房/辦公室
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

我們要介紹的第一個家庭辦公室是不是非常有紳士的風格呢? 如果你是喜歡穿著西裝打領帶的成熟男子，那麼這間家庭辦公室非常適合你。你可以選用經典條紋的壁紙，配上一張高雅的書桌，再加上現代風格的燈具，打造出符合你紳士風範的辦公室。

如果你不知道怎麼樣的家具最適合你，建議你向 homify 的專家們諮詢。

2. 淨白風格

Apartment in Tomsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN 書房/辦公室
EVGENY BELYAEV DESIGN

Apartment in Tomsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

你是只要眼前有過多的顏色就無法專心工作的人嗎? 那最安全的白色是最佳的選擇! 你可以在牆面的留白空間上設置白色的木板層架，方便辦公時拿取資料，然後選一張符合你的身體結構的白色辦公椅。另外，在旁邊放張舒適的單人沙發座椅，你就能在累的時候稍事休息。

3. 深色系

PLAN DESK, JAMES TATTERSALL JAMES TATTERSALL 牆面
JAMES TATTERSALL

PLAN DESK

JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL
JAMES TATTERSALL

你是勇於挑戰的人嗎? 而深色系的油漆色總是能讓你較為沉靜專注嗎? 試試看上圖把牆面以及地面都塗黑的設計吧! 選擇一張帶有復古風格的辦公桌，然後在牆面上釘上簡單線條的層架，是不是簡約又時尚呢? 

4. 利用小空間

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership 書房/辦公室
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

如果你的客廳身後有留白的空間，你可以把它打造成你的時尚辦公室。只需要放上簡單的書桌，垂掛你中意的時尚燈具，放上一張地毯，就已風格獨具。

5. 簡約多功能

Grasnden, London, Scenario Architecture Scenario Architecture 書房/辦公室
Scenario Architecture

Grasnden, London

Scenario Architecture
Scenario Architecture
Scenario Architecture

圖中的家庭辦公室非常簡約，但是大面積的牆面儲藏格則提供良好的辦公室機能，與家中其他的空間可以完全分隔也可以彼此互動。

6. 面向綠意

​Ladrillo , Shaun Lockyer Architects Shaun Lockyer Architects 書房/辦公室
Shaun Lockyer Architects

​Ladrillo

Shaun Lockyer Architects
Shaun Lockyer Architects
Shaun Lockyer Architects

這間家庭辦公室在牆旁邊設置了長桌，如果你的家中有兩位以上的自由工作者，那麼你們可以一起並肩在此工作。辦公桌上方式大面積的窗戶，你不管抬頭或是往旁邊看都是一片綠意，工作也是一種幸福的享受!

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7. 充滿專業感的高雅辦公室

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd 書房/辦公室
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

如果你已經是老闆級的人物，那家庭辦公室也得跟你的身份一樣體面才行是吧?

實木的深色辦公桌非常大器，放上兩張舒適的皮質沙發椅，方便來訪的客人與你談生意。

8. 利用壁面

Max, Prestigious Textiles Prestigious Textiles 書房/辦公室
Prestigious Textiles

Max

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

最後我們要看的辦公室是最有活力的一個了！利用壁貼或是油漆的方式讓壁面看起來更獨特，然後搭配簡單的書桌，以及小巧的個性燈具，就是時尚又不失可愛的家庭辦公室。

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