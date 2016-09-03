我們聚聚吧！聚會私用兩相宜的住宅設計

位在周遭能看見小山的安靜住宅區，建築外觀是質地溫潤的米杉木，看起來和一般純住家用途的住家並無異。

充足的停車空間方便遠道而來的客人，而具遮蔽設計的大門口又為半開放式的空間提供了些隱密性。木質外觀襯上後方蓊鬱的樹木則讓整棟房子巧妙地融入到大自然。