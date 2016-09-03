我們聚聚吧！聚會私用兩相宜的住宅設計

隨著年齡漸長，不同的人際經驗增加，以前曾在溝通上感到卡卡的地方，是否也意外地能圓滑處理了呢？這就是人與人相遇相處有趣又耐人尋味的地方啊！有機會去了解每個人不同的生命經驗、想法，是非常可貴的！這次點子簿要介紹的就是能促進人的連結、群聚、分享學習的住宅空間。這個住宅由エヌスケッチ株式会社的建築師所提案，以「是讓人安心的落腳處，也是個能社交學習的空間」為概念，期望創造一個能夠聚集人的溫暖空間，同時把住宅周遭及自然環境也一起納入設計考量。
位在周遭能看見小山的安靜住宅區，建築外觀是質地溫潤的米杉木，看起來和一般純住家用途的住家並無異。
充足的停車空間方便遠道而來的客人，而具遮蔽設計的大門口又為半開放式的空間提供了些隱密性。木質外觀襯上後方蓊鬱的樹木則讓整棟房子巧妙地融入到大自然。
從停車場穿過木柵牆進入玄關可以看到寬敞的土間空間，也是來客與房子內建立起連結的重要起始處。區分屋裡外的兩片落地的木框玻璃拉門讓兩邊的人能雙向地清楚察覺彼此動態，不但有利於拜訪前的招呼也能有安全確認效果。
踏進有張長長木桌的土間，與相接的木板客廳區和榻榻米區形成一個極為寬敞的招待場域，能夠容納為數不少的人客，也能視目的性彈性合併或分開使用空間。
最酷的是三個空間中央的老式柴火暖爐，不論在視覺聽覺或實質作用上，都可以提供給聚集在此的人們最質樸的溫度。好像已經能夠想像在這個空間裡聚集的人們伴著柴火啪滋啪滋聲的愉快談話。
想要擁有私人家族時光時，來到木地板區開放感十足的兩層挑高客廳空間。沙發椅上方兩層皆開了整面窗，足以把屋後山林全部納為屋內景致，感受大自然的色彩變化。屋內的暖色照明營造出屬於家的溫馨，開放式的廚房與客廳空間讓家人間的愛和話語沒有阻隔。
廚房設置在比客廳還要低一階的區域，做在客廳沙發上的正好能跟在廚房料理的家人視線相接，即使各自做著不同的事情，也能夠一起賴在同個空間。流理檯使用人造大理石，白色的選擇簡約大方也不失時尚。
看過後是不是也想在這樣子的地方跟家人一起做料理，一起享受美好的用餐時光呢？
如此注重人的相聚與溫度的住宅，是不是也給了你什麼設計上的啟發呢？延伸閱讀 6種多功能的開放式廚房設計