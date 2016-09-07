你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

閣樓小公寓: 盡收星空和日出的迷人空間

Genie Chien Genie Chien
Vacation Rental W7 - über den Dächern, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst 客廳
Loading admin actions …

位於康斯坦茨中心，距離康斯坦茨湖只有數步之遙，有一座美麗的古老別墅。建造於 1916 年的它最近才披上了全新裝潢。這座建物之前是名人的故居，在它的閣樓裡有些小套間是供傭人居住，改造後成了具有獨特魅力的小套房。室內設計師 Ute Günther 精心規劃，將它們打造成溫馨舒適又不失現代感的小住家，只要進到這裡，就可以讓身心放鬆休憩，現在就一起來參觀這個可愛的小公寓！

​廚房和工作室

Vacation Rental W7 - über den Dächern, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst 廚房
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

這裡其實是為了讓你休息和放鬆所設計，但是現代人有時不免連假日都得在家加班。遇到需要在家工作時，你可以利用旁邊這處桌面趕工，等到工作完成後，一轉身就可以運用右側這個現代式廚房，快速料理些美食好好犒勞自己，或與親友歡聚。

​客廳

Vacation Rental W7 - über den Dächern, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst 客廳
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

在這處小客廳裏，擺設有舒適的沙發和平板電視，天窗灑進充足的自然光，一切顯得如此美好安逸。一旁架設了一座堅固的梯子可以通往上層，那裡多擺放了兩張床可以供人安歇。

​臥室

Vacation Rental W7 - über den Dächern, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst 臥室
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

躺在這麼舒適的臥房中，可以在星空下入夢，還有比這更夢幻的嗎？早晨醒來，立刻可以欣賞到日出，簡直就像是置身在一片幸福的風景裡！

​絕美的視覺

Vacation Rental W7 - über den Dächern, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst 書房/辦公室
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

室內設計走現代感路線，坐在這張舒適的休閒椅上，天氣晴朗時望出窗外，瑞士阿爾卑斯山脈絕美的天際風光，有如一幅大型藝術作品嵌入你的視覺裡。

走廊

Vacation Rental W7 - über den Dächern, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst 更衣室
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

小走廊上充滿了家的氛圍，淺色木質裝潢搭配上白色牆面，溫馨的廊道照明設備，以及一應俱全的簡約傢具，保證讓你一住就愛戀上這處迷你小天地！

喜歡這種有小閣樓的公寓嗎? 你不妨看看: 10 坪小公寓:美好的磚牆與尋寶似的閣樓設計

8 個充滿時尚品味的家庭辦公室
喜歡這項閣樓改造專案嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了