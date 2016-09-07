閣樓小公寓: 盡收星空和日出的迷人空間

位於康斯坦茨中心，距離康斯坦茨湖只有數步之遙，有一座美麗的古老別墅。建造於 1916 年的它最近才披上了全新裝潢。這座建物之前是名人的故居，在它的閣樓裡有些小套間是供傭人居住，改造後成了具有獨特魅力的小套房。室內設計師 Ute Günther 精心規劃，將它們打造成溫馨舒適又不失現代感的小住家，只要進到這裡，就可以讓身心放鬆休憩，現在就一起來參觀這個可愛的小公寓！