閣樓小公寓: 盡收星空和日出的迷人空間

位於康斯坦茨中心，距離康斯坦茨湖只有數步之遙，有一座美麗的古老別墅。建造於 1916 年的它最近才披上了全新裝潢。這座建物之前是名人的故居，在它的閣樓裡有些小套間是供傭人居住，改造後成了具有獨特魅力的小套房。室內設計師 Ute Günther 精心規劃，將它們打造成溫馨舒適又不失現代感的小住家，只要進到這裡，就可以讓身心放鬆休憩，現在就一起來參觀這個可愛的小公寓！
這裡其實是為了讓你休息和放鬆所設計，但是現代人有時不免連假日都得在家加班。遇到需要在家工作時，你可以利用旁邊這處桌面趕工，等到工作完成後，一轉身就可以運用右側這個現代式廚房，快速料理些美食好好犒勞自己，或與親友歡聚。
在這處小客廳裏，擺設有舒適的沙發和平板電視，天窗灑進充足的自然光，一切顯得如此美好安逸。一旁架設了一座堅固的梯子可以通往上層，那裡多擺放了兩張床可以供人安歇。
躺在這麼舒適的臥房中，可以在星空下入夢，還有比這更夢幻的嗎？早晨醒來，立刻可以欣賞到日出，簡直就像是置身在一片幸福的風景裡！
室內設計走現代感路線，坐在這張舒適的休閒椅上，天氣晴朗時望出窗外，瑞士阿爾卑斯山脈絕美的天際風光，有如一幅大型藝術作品嵌入你的視覺裡。
小走廊上充滿了家的氛圍，淺色木質裝潢搭配上白色牆面，溫馨的廊道照明設備，以及一應俱全的簡約傢具，保證讓你一住就愛戀上這處迷你小天地！
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