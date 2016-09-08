老式廚房大變身！充滿溫暖色調的料理空間

大家都知道，廚房是住家重要的核心。擁有一個令人想要一展廚藝的烹飪空間，讓豐盛的飯菜散發出愛的香味，一個家才真正具有家的氛圍。今天我們要帶你參觀由 Oficina Preconceito 建築師團隊擔綱，妙手改造的一座位於葡萄牙里斯本的廚房，看它由原先狹窄單調的格局，變化成一處充滿迷人時尚魅力，同時又具備多功能的烹飪空間，現在就一起來參觀！