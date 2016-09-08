你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老式廚房大變身！充滿溫暖色調的料理空間

Genie Chien Genie Chien
homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Wood effect
Loading admin actions …

大家都知道，廚房是住家重要的核心。擁有一個令人想要一展廚藝的烹飪空間，讓豐盛的飯菜散發出愛的香味，一個家才真正具有家的氛圍。今天我們要帶你參觀由 Oficina Preconceito 建築師團隊擔綱，妙手改造的一座位於葡萄牙里斯本的廚房，看它由原先狹窄單調的格局，變化成一處充滿迷人時尚魅力，同時又具備多功能的烹飪空間，現在就一起來參觀！

​改造前：雜亂不堪的景象

homify
homify

homify
homify
homify

在這個廚房裡擠進了許多雜亂的用品，各種東西相互堆疊，彼此想要占有一席之地。很難想像站在這個廚房裡要如何安心作菜，而不引發幽閉恐懼症！除非你想一邊煮飯、一邊洗衣服，但是，這也太忙碌了吧！

​改造後：明亮、通風又可愛

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Wood effect
homify

homify
homify
homify

現在，整個空間看來既明亮又通風，佈局上提供了更多的空間。木質的檯面為廚房增加了優雅視覺。家用電器和其他設備營造出流線型的外觀，綠色盆栽則舒發出一股清爽的氛圍。

​美麗的開放式框架

homify 廚房 Wood effect
homify

homify
homify
homify

這個美麗的木質框架，為廚房框起了一幅令人驚豔的視覺。長方形造型相當時髦，原先用來分隔客廳和廚房的牆被拆掉，創造出一個讓來訪客人能夠和備餐中的主人互動聊天的空間。之前在此的洗衣機也被移到浴室去，以便讓位給其他的電器用品。

迷人且具多功能性

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Wood effect
homify

homify
homify
homify

改造後的廚房，令人一看便感到愉快溫暖。木質的表面帶來舒適溫馨的感受，所有電器用品也都擺放到適當的位置。櫥櫃、架子，以及櫃檯上的裝置，都讓廚房使用起來更為順手，東西也不再雜亂不堪。

​完善的設計

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Wood effect
homify

homify
homify
homify

從這個角度來看，你可以欣賞到木質的原色如何與白色的裝潢完美融合。開放式櫃檯讓家人親友可以一邊作餐，一邊親密互動。每個家庭不可或缺的餐具櫃，就出現在畫面右側，讓廚房的功能更為完善。

雅致復古的視覺

homify
homify

homify
homify
homify

與廚房相鄰的空間，也被翻新成整潔簡約的外觀。溫暖的原木地板，加上紅黑橘幾何圖案地毯，靠牆是一組薄荷綠的凳子，營造出時尚又個性的風格。這些證明了即使是小小的空間，只要施加一些有趣的紋理色彩魔法，就能變出異想不到的效果！

更多的改造專案：

老屋翻修: 白色主調，設計師家具環繞的優雅住宅

老屋翻新: 玻璃與光的魔幻力量

來呷茶喔！與家人愜意泡茶的好空間
喜歡這項廚房改造專案嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了