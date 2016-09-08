老式廚房大變身！充滿溫暖色調的料理空間

大家都知道，廚房是住家重要的核心。擁有一個令人想要一展廚藝的烹飪空間，讓豐盛的飯菜散發出愛的香味，一個家才真正具有家的氛圍。今天我們要帶你參觀由 Oficina Preconceito 建築師團隊擔綱，妙手改造的一座位於葡萄牙里斯本的廚房，看它由原先狹窄單調的格局，變化成一處充滿迷人時尚魅力，同時又具備多功能的烹飪空間，現在就一起來參觀！
在這個廚房裡擠進了許多雜亂的用品，各種東西相互堆疊，彼此想要占有一席之地。很難想像站在這個廚房裡要如何安心作菜，而不引發幽閉恐懼症！除非你想一邊煮飯、一邊洗衣服，但是，這也太忙碌了吧！
現在，整個空間看來既明亮又通風，佈局上提供了更多的空間。木質的檯面為廚房增加了優雅視覺。家用電器和其他設備營造出流線型的外觀，綠色盆栽則舒發出一股清爽的氛圍。
這個美麗的木質框架，為廚房框起了一幅令人驚豔的視覺。長方形造型相當時髦，原先用來分隔客廳和廚房的牆被拆掉，創造出一個讓來訪客人能夠和備餐中的主人互動聊天的空間。之前在此的洗衣機也被移到浴室去，以便讓位給其他的電器用品。
改造後的廚房，令人一看便感到愉快溫暖。木質的表面帶來舒適溫馨的感受，所有電器用品也都擺放到適當的位置。櫥櫃、架子，以及櫃檯上的裝置，都讓廚房使用起來更為順手，東西也不再雜亂不堪。
從這個角度來看，你可以欣賞到木質的原色如何與白色的裝潢完美融合。開放式櫃檯讓家人親友可以一邊作餐，一邊親密互動。每個家庭不可或缺的餐具櫃，就出現在畫面右側，讓廚房的功能更為完善。
與廚房相鄰的空間，也被翻新成整潔簡約的外觀。溫暖的原木地板，加上紅黑橘幾何圖案地毯，靠牆是一組薄荷綠的凳子，營造出時尚又個性的風格。這些證明了即使是小小的空間，只要施加一些有趣的紋理色彩魔法，就能變出異想不到的效果！
更多的改造專案：