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就愛不平凡！9 間不尋常設計的獨特住宅

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP 車庫/遮陽棚
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你經常幻想嗎？腦袋總是不停地奔馳著，然後構思著超乎常理的住宅設計嗎？我們跟你一樣，也總是在尋找著滿足內心奇幻世界的獨特設計，然後讓想像力無限地滋長。今天我們就要帶著你欣賞 9 間擁有不尋常設計的獨特住宅，你將可以在星空下入眠，或是與樹木一起在同個空間中對話，甚至是在屋頂的草坪上曬日光浴。走吧！讓我們一起前往未知的建築世界！

1.看著星空入眠

homify 房子
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這間在森林裡的湖邊玻璃屋，有個可以放置床墊、枕頭以及書籍的小型更衣間，最重要的是能夠享受夏日星空的透明臥房。這非常適合取代帳篷，讓孩子們可以在野外中，於睡前看著自然的景色入眠，或是一對渴望浪漫的情侶的鄉間旅行。

2.在屋頂上的草坪野餐

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這間住宅的屋頂上設置了草坪的設計，背面的那端坡度較緩，因此你甚至可以帶著你的野餐裝備以及食物，爬到屋頂上，享受不一樣的愜意時光。

3.與樹木對話

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Urbanarbolismo

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這間在地上的類樹屋被一顆貨真價實的樹穿過其軀幹，因此在室內可以看到樹幹，與其進行最為夢幻的對話。由於房子被樹給包圍住，夏天非常涼爽宜人。

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4.像是浮在泳池上的房子

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CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

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這間位在土耳其的住宅無間隙地沿著泳池，從遠處看房子就像是漂浮在泳池上一下，十分的有流動感。住宅的三面都有玻璃拉門，因此在炙熱的夏日，來自山間的微風可以吹進室內。

5.圍繞著泳池的住宅

Las Boas Ibiza, Vondom Vondom 臥室
Vondom

Vondom
Vondom
Vondom

這個讓人感到驚豔的住宅群圍繞著中間的泳池，每個樓層鮮豔的顏色似乎像是彩色千層派一樣，讓人宛如踏進異想世界。這種建築現在在保加利亞、埃及、西班牙、泰國、日本以及澳洲都越來越流行！

6.別緻的巴西情調

Casa Santa Catarina, Stemmer Rodrigues Stemmer Rodrigues 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Stemmer Rodrigues

Stemmer Rodrigues
Stemmer Rodrigues
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這間別墅對於傳統的巴西家庭來說是最為夢幻的房子了，大型的游泳池讓人可以在此花上半天的時間。看看泳池以及平房中間的小島上種植著熱帶風情的棕梠樹，是不是很有度假感呢？

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7.21 世紀法式風格

Residence at Lajpat Nagar Jalandhar (Bantu Sabhawal), SPACE RACE ARCHITECTS SPACE RACE ARCHITECTS 房子
SPACE RACE ARCHITECTS

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這間在印度的住宅是擁有特別的鳥籠設計陽台，以現代手法詮釋經典法式風格的家。房子內部的設計以及格局非常的現代化，但是外觀保留中產階級的樣貌。

8.破掉的牆面

Reforma Vivienda Unifamiliar, Tagarro-De Miguel Arquitectos Tagarro-De Miguel Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Tagarro-De Miguel Arquitectos

Tagarro-De Miguel Arquitectos
Tagarro-De Miguel Arquitectos
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這間重建的房屋保留了破掉的牆面，改以玻璃取代實質的牆。裂掉的牆面如同世界上獨一無二的藝術品，也讓這間玻璃屋結合了不一樣的建材。

9.後院的辦公室

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Platform 5 Architects LLP

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這個位在後院，流線型的木頭辦公室是 21 世紀的建築本色。彎曲的平台木頭設計，也可以作為休憩的空間使用，一舉兩得。

看更多不一樣的設計：5 個狹小建地上的特色住宅

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