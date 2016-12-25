一臉聰明貌！５種用書籍佈置家裡的方法

書，或許能讓你能消磨時間，或許帶領你進入未知的異想世界，也或許激盪你的思考能力。而你有沒有想過，如果你想要讓來訪的客人們，感受到你的知識淵博，那麼以書籍作為裝飾品佈置你的家，是最簡單且直接了當的方式？
今天的點子簿想要為你介紹 5 種用書籍妝點你的家中角落的方式，你只需要拿上幾本愛書，或是已經很少翻閱的書本，賦予它們新的任務，作為裝飾品重新出發！
如果你愛書已經愛到無法言喻的境界，那不如就一鼓作氣，讓它們變成牆壁吧！把數種差不多打小的書本們堆疊成牆，向大家宣示着你對於書的愛至死不渝，是不是一種只有你與書本才能懂的浪漫呢？
如果你沒有那麼瘋狂，那麼像上圖一樣，選張書的圖樣的壁紙，也有相同的效果！
你覺得自己貼壁紙很困難嗎？那不如與達人們諮詢吧！
第二招，也是最簡單的一招，就是把各個不同封面的書籍們堆疊在方格內。你可以以一般的垂直方式擺放，或是讓它們平躺，當你從遠處望向這些書籍，你會發現它們居然奇妙地成為意想不到的陳列品。
嫌棄一般的床頭櫃太沒特色，再加上你的個性善變，總是喜歡改變家中擺設嗎？將幾本書籍堆疊在床邊，可以代替床頭櫃，成為獨一無二的特色家具。
今晚想在臥室中夢見書中的奇幻世界嗎？那不如睡在書上吧！將你的床組設計成有收納格的款式，然後在每個方格內隨意地擺放不同類別的書籍，既美觀又獨特。想必你睡前一定能聞到書香，沈沈地睡去吧！
你可以把書本收納在意想不到的地方。像是上圖中，與床鋪背對著的書櫃，就是讓你展示對書的熱愛的另類方式。
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