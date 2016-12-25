一臉聰明貌！５種用書籍佈置家裡的方法

書，或許能讓你能消磨時間，或許帶領你進入未知的異想世界，也或許激盪你的思考能力。而你有沒有想過，如果你想要讓來訪的客人們，感受到你的知識淵博，那麼以書籍作為裝飾品佈置你的家，是最簡單且直接了當的方式？

今天的點子簿想要為你介紹 5 種用書籍妝點你的家中角落的方式，你只需要拿上幾本愛書，或是已經很少翻閱的書本，賦予它們新的任務，作為裝飾品重新出發！