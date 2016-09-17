兩代同棟不同堂 你可以這樣住

能從平地起樓，建造一棟屬於自己獨一無二的住宅，是任誰都有過的夢想。在充滿陽光的每個空間角落和家人度過美好的居家時光，光是想像就覺得世界很美好，小鳥都在歌唱！這次就要來介紹個能夠兩到三代同棟的住宅，完全能各自獨立的空間配置，能夠減少不同世代住在一起會產生的各種作息不便，非常能滿足年輕族群及長輩之間既想就近照應又想保持個距離美的心願。以下來看看這棟住宅的外觀以及年輕族群世代半邊的室內設計吧！