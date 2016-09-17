兩代同棟不同堂 你可以這樣住

能從平地起樓，建造一棟屬於自己獨一無二的住宅，是任誰都有過的夢想。在充滿陽光的每個空間角落和家人度過美好的居家時光，光是想像就覺得世界很美好，小鳥都在歌唱！這次就要來介紹個能夠兩到三代同棟的住宅，完全能各自獨立的空間配置，能夠減少不同世代住在一起會產生的各種作息不便，非常能滿足年輕族群及長輩之間既想就近照應又想保持個距離美的心願。以下來看看這棟住宅的外觀以及年輕族群世代半邊的室內設計吧！
在草地邊上大氣地矗立著的雙層宅邸，與藍天綠草十分相襯的白牆和茶色屋頂讓人覺得很好親近，小格窗戶頗有異國風情，整體景觀似乎能搭配一首牧羊人之歌做為背景音樂。重點是！雖然從外觀看起來是一大棟，但是雙門雙玄關的設計，讓兩個世代的家族可以在自己的空間充分做自己。
現在我們來看看年輕世代這一頭的室內設計吧！挑高傾斜的屋頂和天窗使得整個二樓客廳既寬敞又充分被自然光沐浴。即使是新建的房子，具有復古鄉村風情的橫梁及純白牆壁搭配上自然感十足的傢俱，營造出好自在的客廳氛圍，新舊元素的融合在這個空間創造出獨有的風格。
看向客廳的另外一個角落，發現還有一間現代風的和式房與之相連。如果把門拉上，它就成為了一個完全獨立的房間，榻榻米令人想在上面滾來滾去，不論是當成第三代孩子的遊戲房或是客房都非常合適。
客廳、餐廳及廚房以拱形開口隔間做區隔（也可以說是連結），弧線線條有柔和空間的作用，半開放式的廚房在面對用餐區的窗口上方裝飾了木框玻璃，有偽裝成自然風咖啡廳門面的強烈意圖。
這樣和用餐空間以窗口相隔的半開放式廚房不僅可以在內部偷偷藏起雜物，也能一邊準備料理一邊和家人聊天，再吆喝他們走近接過菜盤協助上菜，豈不是最可愛的相處時光嗎？！窗口下方有兩個挖空內嵌式壁櫃，利於收納或當展示櫃。自己蓋房子的好處就在於能夠和建築師充分討論，依喜好客制化像這樣的空間設計需求。
在製陶房才看的到的紅陶材質地磚成為白色廚房中最顯眼的存在，前後長長的流理臺即備料空間絕對讓婆婆媽媽沒有得嫌棄，上下方滿滿的櫥櫃更滿足收納需求。牆壁上的小窗戶利於採光和空氣流通，真正能讓這個廚房配得上窗明几淨一詞。
連接廚房的用餐空間仍然以白色為基調，深棕色或黑色的地板、桌椅及照明不僅在配色上帶來平衡，也增添自然感及些微的工業風個性，在壁上放上海報或不一定要讓人看得懂的畫，都是讓室內空間個有趣的小撇步。
再來要介紹可以放置電腦等的工作室空間，這裡一樣以拱形空牆作為隔間，沒有設置額外的門。電腦桌檯前方裝上木框玻璃窗，除了採光性考量，也是與其他空間保持連結性的半開放式做法。
工作室的另外一面牆是ＤＩＹ風的書櫃，復古感的木板後面若草色的牆壁漆正好與客廳地毯的顏色一致。在自己製作的書櫃上擺滿喜愛的書籍雜誌，在名為工作室的空間可能也會賴著不想移動。
特別再介紹一下這個工作室的窗戶，其實是二手素材的再利用。現在時尚復古風當道，十分流行在一個空間中融合新舊元素，比單純全新的建材更為質樸溫暖，也混搭出獨特的韻味內涵，你是不是也想試試呢？
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