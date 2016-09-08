洗澡好享受！9 種打理浴室的收納撇步

浴室是人們每天必用的空間，由於使用頻繁，大家很可能會把許多雜七雜八的物品都堆進這個有限的空間裡。日子久了，你會發現這裡成了配件、毛巾、首飾、化妝品等雜物的家，東西零亂大大影響到居住者的感受和便利性。現在 homify 為你蒐集了 9 種打理浴室的撇步，讓你擁有一個舒適、美觀的私人空間，進而盡情享受放鬆的沐浴時光。現在就一起來看看！
大家都有過這種經驗，前一分鐘浴室抽屜才整理整齊，接下來，很快又亂得令人心驚！會發生這種情況，最主要是因為抽屜的收納空間沒有好好管理。解決之道，便是添購一些抽屜收納整理盒，讓所有物品都能組織得有條有理，放置在它們專有的位置裡。
只要在鏡子背後，添加一個隱藏式的藥物櫃，就可以有效減少藥物被小孩子不小心拿到誤食的危險，同時還能確保浴室整潔美觀，不被林林總總的藥瓶占去空間。
如果你喜歡假日自己動手 DIY ，不妨找出一些舊的木版，發揮創意製作一些外型質樸帶有懷舊風格的牆架。像是照片裡這一組，就堪稱簡約實用又時尚！
如果房子是租賃來的，不想買太多設備，這樣一座梯子就可提供多功能用途。不用時擺放在浴室，可以用來掛毛巾，放些瓶瓶罐罐，相當方便喔。
在裝置水槽時，可以考慮加裝這種儲物收納空間。它不僅可以供作梳粧檯之用，讓你從清潔到化妝更有效率地完成，同時它的收納擺放空間還能幫你把各種用品整理得有條不紊。
化妝品最容易與其他保養品，像是化妝水、乳液、面霜等混在一起，要找時得伸手到一堆大雜燴裡掏取。如照片中這樣一個隱藏式的梳妝檯，給予化妝品獨立的家，化起妝來肯定更順手有效率！
需要換洗的衣物到處丟，不僅製造髒亂，還影響居住的氛圍。最好的方法就是把它們集中到一個洗衣籃裡。像這樣外型時尚美觀的洗衣籃，實用之外，還提升了浴室的視覺觀感。
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