現代風公寓：活力四射的開放式空間設計

有多少次，把家重新裝潢一番的念頭曾經閃過你心頭，但一想到要重新設計隔間，又覺得要花費太多心思提不起勁來？其實有個簡單的辦法，就是拆掉不需要的隔間牆壁，移除不必要的門框和設施。由建築師 Pablo Cousinou 所打造的這一處位於西班牙 Sevilla 的美麗公寓，採取了完全開放式的靈活設計，透明無阻隔的觀感，讓看過的人都瞬間愛上它，現在就一起來體驗它的魅力！