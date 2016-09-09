現代風公寓：活力四射的開放式空間設計

有多少次，把家重新裝潢一番的念頭曾經閃過你心頭，但一想到要重新設計隔間，又覺得要花費太多心思提不起勁來？其實有個簡單的辦法，就是拆掉不需要的隔間牆壁，移除不必要的門框和設施。由建築師 Pablo Cousinou 所打造的這一處位於西班牙 Sevilla 的美麗公寓，採取了完全開放式的靈活設計，透明無阻隔的觀感，讓看過的人都瞬間愛上它，現在就一起來體驗它的魅力！
室內設計一眼就讓人感覺舒暢無比！採用淺色木質的樓梯予人輕爽的視覺感受，搭配白色的牆壁，以及淺灰的地板，營造出明亮的感受。藍色沙發、黑色皮椅，以及紅色地毯，為空間添加愉快的色彩。
從二樓往下張望起居室的陳設，更可以觀察到這個空間設計的諸多細節。挑高的天花板讓室內格外通風舒暢，不同材質和顏色的家具裝潢，混搭出異常調和的風格。走廊通道引向另一處空間，直立的玻璃邊窗和書架構成有趣的對稱。
往 90° 轉個方向，我們看到一處可愛的小庭院。這裡可供作儲藏空間，管理得井井有條還栽種了些植物，可當作休閒的小天地。隔著一片玻璃的室內階梯，採用同一色系的木材原料，創造出調和的視覺。
室內採用鮮綠色調為主角，綠色的床組、白色的牆壁，以及床頭的綠色植物畫，打造出讓人誤以為身處植物園的幻想。開放式的衣櫥，外加一個可以收納鞋子的垂直式儲放空間，讓生活起居更方便。
白色櫃檯和地板、木質儲放櫃，以及黃色座椅、松綠桌巾搭配出絕妙的組合，營造出用餐環境的愉悅氛圍。右側黑板可供隨手寫下備忘事項，餐桌上的燈光投下溫馨的光線。在這個地方享受美食，肯定讓你胃口大開。
在這個休閒閱覽室內，我們看到一組風格十足的設計師沙發，旁邊佇立著一座讀書燈，創造出可供安靜閱讀的寧靜空間。地板上的地毯和抱枕採同一色系，紅色毛毯讓你讀累了可以躺下來小憩一會兒，和牆上的現代藝術裝飾相互呼應，讓人一坐下就戀上宅的感覺！
喜歡這樣的公寓嗎？那你可能也會想看：視覺遊戲：倫敦住宅的復古新時尚