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焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 4 日)

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Casa Centenario, Laboratorio Mexicano de Arquitectura Laboratorio Mexicano de Arquitectura 房子 水泥 Yellow
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最近的暑氣已經沒有之前那麼重了，而隨著即接到來的中秋節，大家是不是已經開始收到親友送的文旦，開始剝柚子吃柚子了呢?

我們也很期待吃烤肉以及柚子，還有闔家團圓的時光，因此更要再次為你整理出本週最受歡迎的五本點子簿，在中秋節來臨之前，你也可以把家裡打造地溫馨雅致，讓親朋好友們能夠在你的家中舒適地享受佳節氣氛。

現在就讓我們往下看吧!

我一見你就笑… 喔但這不是第一名

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren 房子
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

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Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
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1. 是我! 迷人的白色小屋!

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對於不喜歡常見的深色木材小木屋的人來說，這間白色鄉村小木屋是最適合細膩的你的完美選擇了。這間小木屋的戶外平台設計非常適合家人一起烤肉，享受愜意的時光，而室內的空間也很別緻。如果你忘記這間小木屋的樣貌，就前往白色鄉村小木屋：體驗恬靜的無憂生活看看吧。

2.原來貨櫃屋可以如此小而美

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Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

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貨櫃屋已經不是什麼常見的設計了，但是你知道貨櫃屋其實也很有變通性，可以小又美嗎? 如果你看了貨櫃屋的內部的話，你一定不會相信它的面積只有 4.5 坪。這樣絕佳的設計，顛覆了所有的既定印象。

3.牆面的大變身

Casa Centenario, Laboratorio Mexicano de Arquitectura Laboratorio Mexicano de Arquitectura 房子 水泥 Green
Laboratorio Mexicano de Arquitectura

Laboratorio Mexicano de Arquitectura
Laboratorio Mexicano de Arquitectura
Laboratorio Mexicano de Arquitectura

 5 間面目可憎的房屋改造記一文中，我們帶你看了 5 間醜陋的房屋，在設計師的巧手改造下，這幾間房子成為路人會花時間駐足欣賞的美麗藝術品。

4. 丟東西不是罪

homify 廚房
homify

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看來不知道什麼東西該丟是大家的煩惱之一，如果你是猶豫不決，並且捨不得丟東西的人，你一定要看看這篇點子簿。相信你也會動身把所有不必要的東西丟一丟，讓室內更為寬敞。

5. 老工廠的春天

Réhabilitation d'une usine à Argenteuil, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

看到這樣雜亂的老工廠，是不是讓你覺得改造它是件天方夜譚呢? 不過奇蹟真的就發生了，改造後的空間十分寬敞明亮，結合現代以及復古的元素，絕對值得你一看!

白與黑的完美線條：米蘭舊工廠的改造奇蹟

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4.5

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