焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (9 月 4 日)

最近的暑氣已經沒有之前那麼重了，而隨著即接到來的中秋節，大家是不是已經開始收到親友送的文旦，開始剝柚子吃柚子了呢?
我們也很期待吃烤肉以及柚子，還有闔家團圓的時光，因此更要再次為你整理出本週最受歡迎的五本點子簿，在中秋節來臨之前，你也可以把家裡打造地溫馨雅致，讓親朋好友們能夠在你的家中舒適地享受佳節氣氛。
現在就讓我們往下看吧!
對於不喜歡常見的深色木材小木屋的人來說，這間白色鄉村小木屋是最適合細膩的你的完美選擇了。這間小木屋的戶外平台設計非常適合家人一起烤肉，享受愜意的時光，而室內的空間也很別緻。如果你忘記這間小木屋的樣貌，就前往白色鄉村小木屋：體驗恬靜的無憂生活看看吧。
貨櫃屋已經不是什麼常見的設計了，但是你知道貨櫃屋其實也很有變通性，可以小又美嗎? 如果你看了貨櫃屋的內部的話，你一定不會相信它的面積只有 4.5 坪。這樣絕佳的設計，顛覆了所有的既定印象。
在 5 間面目可憎的房屋改造記一文中，我們帶你看了 5 間醜陋的房屋，在設計師的巧手改造下，這幾間房子成為路人會花時間駐足欣賞的美麗藝術品。
看來不知道什麼東西該丟是大家的煩惱之一，如果你是猶豫不決，並且捨不得丟東西的人，你一定要看看這篇點子簿。相信你也會動身把所有不必要的東西丟一丟，讓室內更為寬敞。
看到這樣雜亂的老工廠，是不是讓你覺得改造它是件天方夜譚呢? 不過奇蹟真的就發生了，改造後的空間十分寬敞明亮，結合現代以及復古的元素，絕對值得你一看!