木造別墅：擁抱天然美景的人間天堂

位於伊斯坦堡 Kemerburgaz 有座得天獨厚，被天然景緻擁抱的木造房屋，但因為年久失修導致外觀十分破落。經過名建築師團隊 NM Mimarlık 的精心規劃，展開大規模的改造，從裡到外包括建築主體、內部裝潢，乃至於室外花園，整個專案形同把建築物重新再造，結果完成了一座美觀的豪宅別墅，現在就一起來參觀！
在著手規劃之前， NMR 建築團隊與屋主做了詳細的討論，將屋裡屋外每個結構細節都納入研究的架構中。以房屋的主客觀條件為藍圖，設計師小心翼翼不放過任何一個細微之處，務求讓最後成果不辜負這片天然美景。
設計師在規劃時特別著眼於地理條件的考量，同時也希望讓這座建築物能融入周遭景物中，不顯得突兀。看看這張完工後的全景照片，簡直就是令人欣羨不已的世外桃源！
在規劃這麼驚人的木造別墅之初，便已預見需要用上大量的木頭材料。建築團隊精選了質量一等一的建材，採用天然原木所打造出來的成果，既宏偉又細緻的質感，讓參觀訪客都驚訝不已！
室外部份也經過重新規劃，大片的花園綠地，襯托著木造建築，周圍是高大的樹木和寬廣的湖泊。住在這個風景如畫的社區，簡直就像置身人間天堂。
即使在室內，一樣可以欣賞到戶外的湖光山色。透過這片設計得極為別至的觀景窗，美麗的風光猶如嵌進一幅天然畫中，腦袋裡吸飽了大自然的氧氣，頓時便讓人神清氣爽！
設計師在這座建築物上花了相當大的力氣，為了不辜負這片大自然風光，團隊用上許多心力，營造出一座完美木屋該有的和平幸福氛圍。屋內採用白色的主調搭配原木地板，加上屋頂的隱藏式光源、現代風的傢俱和裝飾品，讓家的溫馨流露無遺。
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