木造別墅：擁抱天然美景的人間天堂

設計師在這座建築物上花了相當大的力氣，為了不辜負這片大自然風光，團隊用上許多心力，營造出一座完美木屋該有的和平幸福氛圍。屋內採用白色的主調搭配原木地板，加上屋頂的隱藏式光源、現代風的傢俱和裝飾品，讓家的溫馨流露無遺。

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