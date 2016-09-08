甜蜜的家：木頭、磚牆、壁爐編織而成的溫馨空間

人人都渴望家的溫暖，希望能在家中感受美好的氛圍，度過甜蜜的時光。今天要介紹的專案，建築師將之命名為
甜蜜的家，並且用木材、磚牆以及帶來溫度的柴火壁爐編織出這樣的滋味。這間房子的屋頂不僅有沿襲著美好的傳統印記，同時也帶有特殊的不對襯角度，這樣的設計也成為一家人在颳風下雨，或是放晴的天氣裡都能不須畏懼的庇蔭。
現在就讓我們來看看，這間房子是不是房如其名吧!
先來看看這個家的外觀吧!傳統中又帶點不對襯的美的屋頂、將房子外觀以方形框起的木頭框架、整潔的白色牆面以及窗戶透出來的黃光，是不是讓人路過都想一親芳澤呢?
開放性的空間裡大量地使用了中性色系的木材，仔細一看，電視機以及壁爐背後的木頭牆面帶有半圓形的弧度，表面也十分光滑，帶給人柔和的感受。
在壁爐的身後是圓弧狀的木頭以及帶來鄉村風情的不規則磚牆，壁爐下的磚塊地板也與起居空間的木材地板做成了區隔。你應該可以想像，在冷冷的冬日，一家人圍繞著壁爐取暖，是多麼甜蜜的一件事啊!
收納功能很強大的中島型廚房將流理台以及吧檯做結合，一步之遙的是有弧形的木頭長桌。在這個區塊有大面積的落地窗，因此全家可以在自然光中一起料理以及享用食物。天花板雖然完全使用木材，但是將窄木片以垂直方向鋪成的方式，讓天花板有不同的層次不單調。
一個甜蜜的家最重要的，當然是打造一個讓孩子能夠快樂成長的小窩。在這個家中，設計師將兒童房規劃成一個能刺激以及滿足玩心的秘密基地，並且讓孩子們能夠彼此連結，卻又可以享有屬於自己的私密角落。
如果可以住在這樣的家，似乎每天心頭都會甜甜的。
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