甜蜜的家：木頭、磚牆、壁爐編織而成的溫馨空間

人人都渴望家的溫暖，希望能在家中感受美好的氛圍，度過甜蜜的時光。今天要介紹的專案，建築師將之命名為 甜蜜的家 ，並且用木材、磚牆以及帶來溫度的柴火壁爐編織出這樣的滋味。這間房子的屋頂不僅有沿襲著美好的傳統印記，同時也帶有特殊的不對襯角度，這樣的設計也成為一家人在颳風下雨，或是放晴的天氣裡都能不須畏懼的庇蔭。

現在就讓我們來看看，這間房子是不是房如其名吧!