你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

來呷茶喔！與家人愜意泡茶的好空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
桜並木を眺める小さな家, 青木昌則建築研究所 青木昌則建築研究所 餐廳
Loading admin actions …

隻身離家的你，不知道是否擁有這樣的記憶? 吃完晚餐，所有廚房大小事都整頓完畢後，爸爸吆喝著一家老小 來泡茶喔，然後全家人會競相放下手邊的工作，圍著那用了十幾年，爸爸卻不願意換的功夫壺，一邊喝著茶，一邊時而安靜，時而喧鬧地聊?

也許記憶中那爸爸泡的茶的滋味，並不是那麼甘甜，甚至是因為沒算好時間以及水的溫度而有點苦澀，但一起呷茶的那短短十幾分鐘，卻是讓人最想念的時光。

今天的點子簿要為你介紹幾個與家人或是朋友愜意泡茶的好空間，不論你是傳統的大家庭，或是現代的小倆口，也許都能從中找到一些讓你創造這樣的泡茶記憶的好空間。

躺椅與美景

山中庵, 樋口善信建築計画事務所 樋口善信建築計画事務所 餐廳 木頭 Wood effect
樋口善信建築計画事務所

樋口善信建築計画事務所
樋口善信建築計画事務所
樋口善信建築計画事務所

你喜歡在泡茶時好好地放鬆嗎? 那麼坐在躺椅上，一邊欣賞著美景，一邊喝著茶，與家人們分享大小事，或者是只是靜靜地感受彼此的陪伴，是多麼奢侈的美好。

木頭大長桌

毛見の家, 辻健二郎建築設計事務所 辻健二郎建築設計事務所 客廳
辻健二郎建築設計事務所

辻健二郎建築設計事務所
辻健二郎建築設計事務所
辻健二郎建築設計事務所

簡單的木頭大長桌是最適合現代大家庭一同泡茶的家具了! 加上一盞接近桌面的溫暖黃光燈具，一家老小們就能在此讓身心靜下來，深刻地交談著。

席地而坐

鳴滝の家, 鶴巻デザイン室 鶴巻デザイン室 客廳
鶴巻デザイン室

鶴巻デザイン室
鶴巻デザイン室
鶴巻デザイン室

沒有什麼是比席地而坐更貼近彼此的方式了吧? 一起坐在地面上，在泡茶的同時偶爾不小心踢到對方，玩笑式地責罵對方，似乎是家人才能擁有的親密感。

讓小孩也能參與的泡茶時光

Dining 4site architects 餐廳 實木 Brown
4site architects

Dining

4site architects
4site architects
4site architects

孩子們也許還不懂泡茶的哲學，而且要他們乖乖地坐著看大人們喝茶，似乎有些困難。既然泡茶的意涵是讓人們相聚，那不如在泡茶空間設置一個讓孩子可以玩樂的吊椅吧！這樣一來泡茶時光似乎也更為歡樂了。

小倆口的泡茶情趣

中野の家, 有限会社タクト設計事務所 有限会社タクト設計事務所 餐廳
有限会社タクト設計事務所

有限会社タクト設計事務所
有限会社タクト設計事務所
有限会社タクト設計事務所

對於剛新婚的小倆口來說，能隨時隨地望著對方，應該是最幸福的事情了吧？

設置在廚房流理台前的餐桌，可以方便兩人在燒水以及準備茶具時與彼此對話，這樣親暱的情景非常叫人稱羨。

舒適的沙發座椅

桜並木を眺める小さな家, 青木昌則建築研究所 青木昌則建築研究所 餐廳
青木昌則建築研究所

青木昌則建築研究所
青木昌則建築研究所
青木昌則建築研究所

像圖中這種圍著木頭長桌的沙發椅，讓大夥們在泡茶的時候能夠更舒服地坐著，感到更自在。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

肩並肩的溫暖

homify 餐廳 木頭 White
homify

homify
homify
homify

如果是住在一起的姊妹淘，一起並肩坐著喝茶，談著愛情、工作或是生活瑣事，會是將來非常值得回味的同居時光吧？

凝視彼此

vivienda en Durango ( Vizcaya ), cuandodavidllegoadurango cuandodavidllegoadurango 餐廳
cuandodavidllegoadurango

cuandodavidllegoadurango
cuandodavidllegoadurango
cuandodavidllegoadurango

不管是住在一起的情侶或是朋友，能夠在泡茶時凝視著彼此，應該最能深深穿透對方的心吧？你們甚至不用言語，只要用眼神就能對話。

橢圓形的桌子

dining キリコ設計事務所 餐廳
キリコ設計事務所

dining

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

橢圓形的桌子能讓人們更親密地坐在一塊兒，伸手拿瓜子什麼的零嘴也更方便。看到上圖，眼前似乎已經冒出人們圍著茶具嘻笑喧鬧的場景呢！

不知道這篇點子簿，是否也勾起你的泡茶記憶呢？如果在這個部分空白，從現在開始創造這樣的生活回憶也還不遲。

想要迎向美好生活的你還可以參考：10 種展開美好新生活必備的居家用品

甜蜜的家：木頭、磚牆、壁爐編織而成的溫馨空間
你的呷茶記憶是什麼模樣呢？與我們分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了