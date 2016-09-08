來呷茶喔！與家人愜意泡茶的好空間

隻身離家的你，不知道是否擁有這樣的記憶? 吃完晚餐，所有廚房大小事都整頓完畢後，爸爸吆喝著一家老小 來泡茶喔 ，然後全家人會競相放下手邊的工作，圍著那用了十幾年，爸爸卻不願意換的功夫壺，一邊喝著茶，一邊時而安靜，時而喧鬧地聊?

也許記憶中那爸爸泡的茶的滋味，並不是那麼甘甜，甚至是因為沒算好時間以及水的溫度而有點苦澀，但一起呷茶的那短短十幾分鐘，卻是讓人最想念的時光。

今天的點子簿要為你介紹幾個與家人或是朋友愜意泡茶的好空間，不論你是傳統的大家庭，或是現代的小倆口，也許都能從中找到一些讓你創造這樣的泡茶記憶的好空間。