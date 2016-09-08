來呷茶喔！與家人愜意泡茶的好空間

隻身離家的你，不知道是否擁有這樣的記憶? 吃完晚餐，所有廚房大小事都整頓完畢後，爸爸吆喝著一家老小
來泡茶喔，然後全家人會競相放下手邊的工作，圍著那用了十幾年，爸爸卻不願意換的功夫壺，一邊喝著茶，一邊時而安靜，時而喧鬧地聊?
也許記憶中那爸爸泡的茶的滋味，並不是那麼甘甜，甚至是因為沒算好時間以及水的溫度而有點苦澀，但一起呷茶的那短短十幾分鐘，卻是讓人最想念的時光。
今天的點子簿要為你介紹幾個與家人或是朋友愜意泡茶的好空間，不論你是傳統的大家庭，或是現代的小倆口，也許都能從中找到一些讓你創造這樣的泡茶記憶的好空間。
你喜歡在泡茶時好好地放鬆嗎? 那麼坐在躺椅上，一邊欣賞著美景，一邊喝著茶，與家人們分享大小事，或者是只是靜靜地感受彼此的陪伴，是多麼奢侈的美好。
簡單的木頭大長桌是最適合現代大家庭一同泡茶的家具了! 加上一盞接近桌面的溫暖黃光燈具，一家老小們就能在此讓身心靜下來，深刻地交談著。
孩子們也許還不懂泡茶的哲學，而且要他們乖乖地坐著看大人們喝茶，似乎有些困難。既然泡茶的意涵是讓人們相聚，那不如在泡茶空間設置一個讓孩子可以玩樂的吊椅吧！這樣一來泡茶時光似乎也更為歡樂了。
對於剛新婚的小倆口來說，能隨時隨地望著對方，應該是最幸福的事情了吧？
設置在廚房流理台前的餐桌，可以方便兩人在燒水以及準備茶具時與彼此對話，這樣親暱的情景非常叫人稱羨。
不管是住在一起的情侶或是朋友，能夠在泡茶時凝視著彼此，應該最能深深穿透對方的心吧？你們甚至不用言語，只要用眼神就能對話。
橢圓形的桌子能讓人們更親密地坐在一塊兒，伸手拿瓜子什麼的零嘴也更方便。看到上圖，眼前似乎已經冒出人們圍著茶具嘻笑喧鬧的場景呢！
不知道這篇點子簿，是否也勾起你的泡茶記憶呢？如果在這個部分空白，從現在開始創造這樣的生活回憶也還不遲。
想要迎向美好生活的你還可以參考：10 種展開美好新生活必備的居家用品