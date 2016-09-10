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與大自然共眠：寬敞的鄉間木屋

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Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén 臥室 木頭 Brown
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充滿田園氣息的住宅總是有種說不出的魅力，也許是因為它的溫馨舒適的裝潢，或是它那懷舊的氣息勾起人的記憶。不論如何，田園風情的住宅的確是能讓人放鬆且返璞歸真的選擇。

我們想要帶你體驗這樣的感受，因此要為你展示一個在大自然中的寬敞鄉間木屋。在這間木屋裡，你可以嗅到最自然的氣息，而在美麗的夜晚，你能與大自然共眠。

現在就讓我們踏進自然的世界…

外觀

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén 獨棟房 木頭 Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

如你所見，這個木屋完美地捕捉了鄉村風格的魅力，而身在樹與草地間的它完美地融入在美麗的鄉間景緻中，一點也不突兀。另外值得一提的是，這間木屋所使用的木材全部為在當地的可持續性森林中所購入，因此這間木屋可謂是美觀又對環境十分友善!

起居空間

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén 餐廳 木頭 Brown
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

想當然爾，木頭這個建材延續到室內，木頭天花板、木頭地板、木頭餐桌、木頭吧檯都營造出溫馨的氛圍，配上帶有古典味道的吊燈，起居空間散發著鄉村的魅力，而置身其中，也彷彿回到美好的舊時光。

客廳

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén 客廳 木頭 Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

建築師刻意將客廳打造成圓弧狀，加上獨特的天花板的設計，是不是讓你聯想到蒙古包呢?大面積的窗戶讓客廳這個重要的場所飄散著自然光，而身在室內的人也可以欣賞到戶外滿滿的綠意。光是想像坐在舒適的米色沙發上的感覺，就已讓人徹底放鬆。

臥室

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén 臥室 木頭 Brown
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
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同樣使用大量木材的臥室，似乎是甜蜜夢鄉的搖籃。而白天看著窗外的景色還不夠，連晚上拉起窗簾，都還可以看到像是童話般的自然景觀。

浴室

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén 浴室 磁磚 Beige
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

浴室的空間裡使用了木材以及磁磚，但是類似木頭顏色的磁磚顏色，依舊令人感到柔和溫暖。在這樣的浴室中，似乎可以好好泡澡，洗去一天的雜念。

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