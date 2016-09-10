漁村樂逍遙：迎風、光與自然的歡笑之家

漁村的魅力不僅是豐富的漁獲，而是那帶著海的味道的微風與空氣。來自 J.HOUSE ARCHITECT AND ASSOCIATES 的專家們在日本的漁港佐世保打造了一個可以享受無憂無慮的戶外生活，卻又不必擔心外人視線，充滿光與微風的舒適住宅。

這間房子的線條獨特，而其建築中的中庭各是一大特色，寬敞的空間更是適合一家人在此愉悅地生活。走吧!讓我們前進漁港，讓海風輕拂。