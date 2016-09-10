漁村樂逍遙：迎風、光與自然的歡笑之家

漁村的魅力不僅是豐富的漁獲，而是那帶著海的味道的微風與空氣。來自 J.HOUSE ARCHITECT AND ASSOCIATES 的專家們在日本的漁港佐世保打造了一個可以享受無憂無慮的戶外生活，卻又不必擔心外人視線，充滿光與微風的舒適住宅。
這間房子的線條獨特，而其建築中的中庭各是一大特色，寬敞的空間更是適合一家人在此愉悅地生活。走吧!讓我們前進漁港，讓海風輕拂。
位在日本長崎縣的佐世保的這間住宅完美地利用了其得天獨厚的自然環境，建築師利用地理條件的優勢，設計了充滿獨創性的外觀。看看那傾斜的屋頂，以及後方像是暸望亭一般，突起的區塊，是不是風格獨具呢?至於木頭大門以及灰色的牆面，成為極為美麗的對比。
想要感受戶外的微風，呼吸自然的空氣，卻又擔心外人的視線? 別擔心，建築師在建築的中心設置了中庭，而房屋的概念類似四合院，圍繞著中庭而生。連結各個房間與區塊的木頭平台十分溫暖，而房間的大面積窗戶也讓室內的自然光四處流竄。
考慮到夫妻未來的生活方式，建築師安排一樓成為主要的起居空間。前往每個房間的動線都安排地十分流暢，與室外零距離的設計也非常高明!
在這個角度你可以欣賞到日系的廚房以及相鄰的餐廳，你還可以想像到，夜晚的時候在此往外探，便能看到漁村的美麗星空。而你也能發現，右手邊的窗戶可以看到戶外的美景，只要拉上窗簾，就可以享受隱私。
從廚房的角度可以看到更多的窗面，而你也能感受到這間住宅的室內風格十分簡約，也非常日系。溫暖的白色牆面搭配上嵌入天花板的黃燈，讓一家人能夠和樂地在此生活。
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