自給自足：10 個城市公寓中的種菜好空間

退休後要回鄉下種田，是近年來的一股潮流，不過想必還是有許多人，雖然渴望田園生活，但實際上還是割捨不了在城市中的生活吧？動動手種菜，可以讓你在接觸土壤以及植物的時候，暫時忘卻城市中的紛擾，也可以在收成的時候，享受你的心血結晶。我們想要為住在城市公寓中的你，介紹 10 個在家種菜的好空間，希望你也能從中獲得靈感，展開城市中的田園生活！
鋪上了木頭地板以及小草坪的陽台，連小孩子都可以一起享受種菜的時光。讓小孩子們從小就能接觸到土壤以及種子，相信心靈一定能更柔軟。
如果你自己無法完成搭建木頭地板與小草坪，那麼 homify 的專家們很樂意協助！
這個在公寓屋頂上的種菜空間非常寬敞，一格一格紅磚所搭建成的格子讓不同種類的農作物能更自發芽成長。相信在這樣的環境下，蔬果們都能健壯地長大吧!
在這個寬敞的陽台，所有的植物與蔬菜都沿著牆面種植，不僅讓畫面看起來更整潔，也能讓空間留給其他用途。
家裡沒有多餘的空間可以種菜嗎？那麼你可以像上圖一樣把小面積的香料等物放在應該是作為小吧臺使用的格子裡。除了能在室內隨時看到你心愛的蔬菜外，來訪的客人也會驚嘆你的創意。不過要記得偶爾讓種的東西出去曬曬太陽！
上圖的陽台以木格劃分出種菜的區域，而其他的陽台空間則可以作為小孩們玩耍的場地。與其他花草們一起進行光合作用的蔬菜，是不是讓人很期待收成的時刻呢？
上圖的小菜園一點也沒有農村氣息，反而有雅緻的感覺。如果你的陽台空間不大，那把蔬菜都種在挂在欄杆上的盆栽內是最方便的做法了。
如果你喜歡種些像絲瓜等爬藤的蔬菜，那麼上圖的設計便是這些爬藤類蔬菜的樂園。除了可以讓蔬菜攀爬外，還能將盆栽鎖在鐵格上，取得更多空間。
這個家中的三角形留白空間，由於天窗的設計而充滿着光線，非常適合蔬菜在此生長。