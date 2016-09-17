自給自足：10 個城市公寓中的種菜好空間

鋪上了木頭地板以及小草坪的陽台，連小孩子都可以一起享受種菜的時光。讓小孩子們從小就能接觸到土壤以及種子，相信心靈一定能更柔軟。

如果你自己無法完成搭建木頭地板與小草坪，那麼 homify 的專家們很樂意協助！